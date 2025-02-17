Опрометчиво слишком доверять обещаниям Трампа – британский аналитик

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Примирительные обещания Дональда Трампа могут быть обманом, ведь пока что он реально не совершил ни одной уступки России.

Об этом в эфире канала «The Duran» заявил британский аналитик Александр Меркурис, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«И Путин, и Трамп согласны, что война должна закончиться путём переговоров. Но Путин продолжает говорить о первопричинах. И совершенно непонятно, готов ли Трамп согласиться с тем, что думает Россия по поводу этих первопричин. Он говорит, что Украина не должна быть в НАТО, но это уже было сказано раньше», – сказал Меркурис.

Он подчеркнул, что пока что США не пошли ни на какие реальные уступки.