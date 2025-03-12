Оккупация Суджи завершается: Курское направление становится Сумским

Продолжается агония украинского оккупационного контингента в оккупированной части Курской области.

ВС РФ успешно продвигаются и в Судже, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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О том, что русские зашли в Суджу, еще вчера сообщил украинский ресурс Deep State, признавший днем, «противник закрепляется и подтягивает свои силы в восточную часть города».

Кроме того, сегодня появился ролик с российскими бойцами в Судже, которые спокойно держат в руках флаги. Уроженец Сумщины, российский военный блогер Юрий Подоляка пишет, что эти кадры сделаны на площади Советской на западной окраине Суджи.

«Далее уже Гончаровка. Как видим, спокойно стоят в центре и не боятся действий противника. То есть бой уже далеко отсюда (в Гончаровке. И то не факт – надо уточнять). В Судже с утра продолжается зачистка «хероев», которые засели по подвалам. Кто сдается, а кто нет. В общем идет обычная «работа» в таком случае. А наши парни развешивают по городу флаги России (скоро будет много видео). Думаю, сегодня будет не менее знаменательный день, чем вчера. Вероятно мы услышим уже об официальном освобождении города (ВКЛЮЧАЯ ЗНАМЕНИТУЮ «ПЯТЕРОЧКУ»), а противник максимум, что будет к вечеру контролировать, это несколько приграничных сел Курской области. Между тем, наши части продолжают давить в районе Басовки и пытаться зайти в Сумскую область на глубину. И именно по этому с сегодняшнего дня КУРСКОЕ направление я переименовываю в СУМСКОЕ», – пишет Подоляка.

Отступление ВСУ признают и западные СМИ. Так, издание «Форбс» сообщает, что «основная часть украинских сил, включая некоторые из самых тяжелых бригад украинской армии» отступила на украинскую сторону границы.

«Моим друзьям удалось покинуть Курск, избежав окружения. Печально, что дошло до этого. Но что есть, то есть», – приводит издание слова источника в ВСУ.

Нерадостен и украинский военный журналист-русофоб Богдан Мирошников.