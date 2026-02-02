Российская армия выносит логистику ВСУ в Днепропетровской области, под угрозой снабжение больших городов.

Об этом в эфире видеоблога Politeka заявил служащий на этом направлении ВСУшник Антон Черный, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Павлоград — это город одной дороги, да у нас вся область Днепропетровская — это область одной дороги. Вот если просто ехать, встать на эту одну центральную дорогу, вы переедете через все большие города. То есть, у нас там всё очень просто, нет никакого супер-мега-плана, не надо быть супер-мега эрудитом, стратегом…

Сейчас «Молния» – скажем так, очень-очень маленький «Шахед» с зарядом и стоит камера. Благо сейчас без тепловизора камера, то есть «Молнии» бьют только днем. Но буквально за день они заехали, нам сделали тут всю трассу, логистику полностью всю перебили.

Нет трассы, нет даже дороги или вариантов, по которым будет доставлена логистика, то есть продовольствие, БК и остальное. То есть, охота на них сумасшедшая сейчас пошла.

На грузовые машины, которые перевозят БК, которые перевозят раненых, которых перевозят продукты питания. С помощью «Молний» вот этих вот, да. И они нам за день тут наделали столько, что у нас сейчас вариантов-то…

А мы напомним, на каком направлении это Покровское направление. Самое сильное там, где сосредоточено врага огромнейшее количество», — жалуется укровояка.