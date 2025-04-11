Европа – это тепличное растение, которое не сможет жить в диком мире, формирующемся сейчас. Поэтому ее нужно добить, потому что воевать с Россией она, как единая структура не готова.

Об этом на канале пропагандистки Банковой Натальи Мосейчук заявил офицер ВСУ, медик Геннадий Друзенко, скандально известный приказом своим подчиненным кастрировать российских солдат, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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