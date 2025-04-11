Офицер ВСУ: Пора добить Европу

Анатолий Лапин.  
11.04.2025 09:54
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, ЕС, Украина


Европа – это тепличное растение, которое не сможет жить в диком мире, формирующемся сейчас. Поэтому ее нужно добить, потому что воевать с Россией она, как единая структура не готова.

Об этом на канале пропагандистки Банковой Натальи Мосейчук заявил офицер ВСУ, медик Геннадий Друзенко, скандально известный приказом своим подчиненным кастрировать российских солдат, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Европа – это тепличное растение, которое не сможет жить в диком мире, формирующемся сейчас....

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«Я в принципе, не знаю, что такое Европа. Когда я смотрю на шведов или датчан, я вижу людей, готовых защищать свою свободу. Когда я смотрю на итальянцев или немцев, ну, я про немцев говорю, у меня живет очень близкий человек в Германии, работает в психиатрической больнице. Пришел главный врач, говорит, кто запишется, если на нас нападут россияне, кто пойдет обеспечивать психологический комфорт Бундесфера? Два человека, два эмигранта.

Немцы убегут во Францию, утонут в Атлантике, чем будут воевать с русскими. То же венгры, словаки, французы туда же. Есть британцы, есть скандинавы, есть поляки, возможно румыны. Конец предложения, точка. Европы нет. Вы говорите о несуществующей структуре. Нет Европы. Границы появляются прямо на глазах. Въезжаешь из Германии, тебя останавливают, тебя проверяют, появляется граница с Польшей, Германией появляется граница. То есть, на самом деле, Трамп добивает Европу. И правильно делает, потому что это абсолютно тепличное растение, которое так и не готово жить в диком мире. А мы готовы, поэтому я не знаю, кто больше надо, Украина Европе или Европа Украины на сегодня», – заявил Друзенко.

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