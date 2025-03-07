Офицер ВСУ: Мы передадим войну будущим поколениям

Вадим Москаленко.  
07.03.2025 10:59
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Украина не в состоянии вернуть Крым и Донбасс сейчас, поэтому она должна сохранить территориальные претензии чтобы вновь начать войну через много лет.

Об этом на канале «РБК» заявил командир полка ударных беспилотников ВСУ, капитан Юрий Федоренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина не в состоянии вернуть Крым и Донбасс сейчас, поэтому она должна сохранить территориальные...

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«Нужно завершить эту войну с максимальной пользой для нашего государства. Под пользой я имею в виду сохранение человеческих жизней, сохранение суверенности, независимости нашего государства и формирование перспективы к возвращению наших территорий», – сказал Федоренко.

Ведущая спросила, верит ли он в возврат территорий.

«В текущем периоде времени – нет. Сейчас наша основная задача –максимально обеспечить безопасность, чтобы не потерять страну. Но Путин не вечен, и Россия не вечна, и обстоятельства могут измениться, и появиться такие, которых мы сейчас не видим.

Наша основная задача – сохранить за собой право на возвращение этих территорий. И на протяжении всей жизни как государства, так и нашей личной, и наших будущих поколений, работать над тем, чтобы эти территории вернуть. Я верю в возможность возвращения территорий», – добавил капитан.

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