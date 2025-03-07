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Украина не в состоянии вернуть Крым и Донбасс сейчас, поэтому она должна сохранить территориальные претензии чтобы вновь начать войну через много лет.

Об этом на канале «РБК» заявил командир полка ударных беспилотников ВСУ, капитан Юрий Федоренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нужно завершить эту войну с максимальной пользой для нашего государства. Под пользой я имею в виду сохранение человеческих жизней, сохранение суверенности, независимости нашего государства и формирование перспективы к возвращению наших территорий», – сказал Федоренко.

Ведущая спросила, верит ли он в возврат территорий.