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О том, что на Куликово поле согнали якобы героически уничтоженную российскую военную технику, мы уже писали.

Однако «торжественное открытие» выставки трофеев прошло именно 10 Апреля — аккурат в День освобождения Одессы от фашистских захватчиков. Чтобы намертво, как кажется нацистским оккупантам, закрепить образ врага: «фашисты и рашисты — одно и то же».

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Танки и прочие орудия, напомню, стоят дулами к Дому профсоюзов — месту массовой гибели людей 2 мая.

И именно эксплуатируя означенные даты зондеркоманда «Робимо вам нерви» выступает с манифестом:

«10 апреля 1944 года Одесса не была освобождена, а вторично оккупирована советским режимом.

2 мая 2014 года — победа украинцев Одессы над российскими диверсантами, уничтожение так называемой русской весны».

На кладбище военной техники прибывает гауляйтер Олег Кипер, фотографируясь с опричниками и фотографируя экспонаты с увлеченностью дурачка, отрывающего крылья мухе.

Кстати, об экспонатах. Среди добавленных — расстрелянный автомобиль, на котором будто бы эвакуировали детей из Херсонской области. Особая гордость экспозиции — «ничего святого, рашисты убивают детей».

Прекрасный объект для пропагандистских туров — теперь «европейских друзей» будут таскать не только в порт, представляющий собою декорацию для фильмов-катастроф, и не только в пострадавший Спасо-Преображенский собор, — но и на Куликово поле. «Вон там сожгли проклятых сепаров, а вон там — вещдоки преступлений проклятой русни».

И только одно не дает покоя (признайтесь, вас ведь тоже что-то смущает?). Почему на расстрелянной машине, которая спасала несчастных украинских детей, нет номеров и написано «дети», а не «дiти»?..

Всегда буду задавать этот вопрос плакальщикам по несчастным украинским детям (впрочем, и правда несчастным — если в твоем дворе размещают ПВО). Всегда: почему «дети», а не «дiти»?.. И кто же в кого стрелял?

Хотя это как раз тот случай, когда комментировать — только портить.