Оцените уровень неадекватности: подельник Зеленского мечтает убить Путина микрофоном

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Зарабатывавший в КВН и российских фильмах юморист из Харькова Андрей Чивурин теперь испытывает ненависть к РФ.

Об этом в эфире Чивурин, который вернулся на Украину, но не пошел в окопы, а примкнул к проектам студии «Квартал 95», которой руководил нынешний президент Владимир Зеленский, заявил в эфире «ТСН», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Юморист похвалил свою бывшую коллегу по КВН, эмигрировавшую из России либералку, иноагента Татьяну Лазареву.

«Как говорит Таня Лазарева: «Знала бы, я бы его микрофоном бы убила», – сказал он.

«А вы?» – уточнила ведущая.