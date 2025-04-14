Оцените уровень неадекватности: подельник Зеленского мечтает убить Путина микрофоном

Анатолий Лапин.  
14.04.2025 11:51
  (Мск) , Киев
Просмотров: 940
 
Дзен, Россия, Украина


Зарабатывавший в КВН и  российских фильмах юморист из Харькова Андрей Чивурин теперь испытывает ненависть к РФ.

Об этом в эфире Чивурин, который вернулся на Украину, но не пошел в окопы, а примкнул к проектам студии «Квартал 95», которой руководил нынешний президент Владимир Зеленский, заявил в эфире «ТСН», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Зарабатывавший в КВН и  российских фильмах юморист из Харькова Андрей Чивурин теперь испытывает ненависть...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Юморист похвалил свою бывшую коллегу по КВН, эмигрировавшую из России либералку, иноагента Татьяну Лазареву.

«Как говорит Таня Лазарева: «Знала бы, я бы его микрофоном бы убила», – сказал он.

«А вы?» – уточнила ведущая.

«Убил бы, если бы знал. Ну, это такая фантазия, но убил бы. У меня к этому не человеку нет никаких чувств, кроме ненависти, – заявил Чивурин.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Апрель 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Март    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить