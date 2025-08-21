В Италии арестован обладатель украинского паспорта «Сергей К» по подозрению в причастности к подрывам трубопроводов «Северный поток», сообщило агентство Associated Press со ссылкой на данные немецкой прокуратуры. Задержанный, «как полагают, является одним из координаторов операции» – участвовал в аренде яхты «Андромеда», на которой группа прибыла на место диверсии. Сейчас в Италию украинец приехал с семьей на отдых. Теперь он будет экстрадирован в Германию.

По всей видимости, задержанный – Сергей Кузнецов – офицер отдела экологической охраны и гражданской защиты Управления экологической безопасности и противоминной деятельности Минобороны Украины.

Ранее в СМИ появлялись данные, что «Северные потоки» хочет купить близкий к семье Дональда Трампа американский финансист Стивен Линч. Эту версию связывает с арестом в Италии политолог Марат Баширов.

«США начали не с коррупции на Украине, а с терактов. Косвенный вывод: Трампу нужны «Северные потоки», вернее доля европейцев в проекте. Для этого надо перевести террористические стрелки на Украину, поставить власти ФРГ в зависимое положение в этом вопросе (запугать: а что молчали-то?) и понудить европейских акционеров продать актив».

Живущий в Германии политолог Александр Сосновский считает, что на украинцев просто сваливают вину за операцию, которую провели военные США. В доказательство он приводит расчеты – для подрыва трубопроводов было нужно около 2000 кг взрывчатки, и никакие бы водолазы на обычной гражданской яхте без специальных кранов не смогли бы провернуть такую операцию на глубине 80 метров.

«Да, могли использовать более совершенное взрывчатое вещество, тогда потребовалось бы его поменьше. Но всё равно, чтобы даже спустить 200-400 кг взрывчатки – обыкновенные пловцы без специального оборудования не смогли бы провести эти взрывы. Нужны краны, нужны лебёдки, нужны, в конце концов барокамеры, – если они будут слишком быстро подниматься, чтобы они не погибли от вскипания азота», – сказал Сосновский.

Он обращает внимание, что за час до взрыва над местом диверсии пролетел американский самолет-разведчик «Посейдон-8», стартовавший с территории Польши.

Оттуда же – из Гдыни – маршрутом вдоль зоны прокладки подводных трубопроводов направлялся с учений и большой десантный корабль США. Американцы дошли до Риги, постояли там несколько дней, а потом решили вернуться обратно в Польшу тем же путём.