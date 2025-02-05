Оборона Купянска осложняется: ВС РФ создают третий плацдарм за Осколом

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

В Харьковской области российская армия продолжает улучшать свое положение на западном берегу Оскола.

Так, с украинской стороны сообщается, что русские снова форсировала реку и создали еще один плацдарм, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Реклама

«Враг продвинулся возле Западного, Кондрашевки и Тополей», – пишет украинский военный и картографический ресурс Deep State.

При этом плацдарм у села Тополи – уже третий на противоположном берегу Оскола.

«На северном фланге Купянского направления российские войска продвинулись в н.п. Западное и южнее вдоль реки Оскол на участке шириной до 6.12 км на глубину до 1.7 км. Боестолкновения продолжаются за н.п. Двуречная и Западное», – в свою очередь пишет украинский военкор Олег Петренко.

По его словам, юго-западнее и южнее села Тополи после форсирования реки ВС РФ заняли позиции «вдоль лесополос на участке шириной до 2.2 км на глубину до 420 метров».

Обозреватель украинкой военно-пропагандисткой группы «Информационное сопротивление» полковник Константин Машовец встревожен тем, как развивается ситуация на этом направлении.

«Ситуация к северу от Купянска продолжает ухудшаться. Передовые подразделения противника, очевидно, смогли вытеснить украинские войска из села Западное и расширить свой плацдарм на юг вдоль Оскола. Подразделения 6-й ОВА противника упорно атакуют вдоль дороги Двуречная – Купянск и пытаются пробиться в сторону Кондрашовки и Дорошевки», – отмечает автор.

Он предупреждает, что если этому плацдарму «не уделить должное внимание в ближайшее время, то оборона Купянска будет усложнена до предела».