Оборона Купянска осложняется: ВС РФ создают третий плацдарм за Осколом

Олег Кравцов.  
05.02.2025 10:21
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


В Харьковской области российская армия продолжает улучшать свое положение на западном берегу Оскола.

Так, с украинской стороны сообщается, что русские снова форсировала реку и создали еще один плацдарм, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В Харьковской области российская армия продолжает улучшать свое положение на западном берегу Оскола. Так,...

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«Враг продвинулся возле Западного, Кондрашевки и Тополей», – пишет украинский военный и картографический ресурс Deep State.

При этом плацдарм у села Тополи – уже третий на противоположном берегу Оскола.

«На северном фланге Купянского направления российские войска продвинулись в н.п. Западное и южнее вдоль реки Оскол на участке шириной до 6.12 км на глубину до 1.7 км. Боестолкновения продолжаются за н.п. Двуречная и Западное», – в свою очередь пишет украинский военкор Олег Петренко.

По его словам, юго-западнее и южнее села Тополи после форсирования реки ВС РФ заняли позиции «вдоль лесополос на участке шириной до 2.2 км на глубину до 420 метров».

Обозреватель украинкой военно-пропагандисткой группы «Информационное сопротивление» полковник Константин Машовец встревожен тем, как развивается ситуация на этом направлении.

«Ситуация к северу от Купянска продолжает ухудшаться. Передовые подразделения противника, очевидно, смогли вытеснить украинские войска из села Западное и расширить свой плацдарм на юг вдоль Оскола.

Подразделения 6-й ОВА противника упорно атакуют вдоль дороги Двуречная – Купянск и пытаются пробиться в сторону Кондрашовки и Дорошевки», – отмечает автор.

Он предупреждает, что если этому плацдарму «не уделить должное внимание в ближайшее время, то оборона Купянска будет усложнена до предела».

«Более того, ситуация во всей восточной части Харьковской области может измениться коренным образом, причем не в пользу Украины, уже через несколько недель», – резюмирует Машовец.

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