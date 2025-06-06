Обойдутся без немцев: Венгрия реализует инвестиционные проекты в Республики Сербской, от которых отказалась Германия

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Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик второй раз за этот год посетил Венгрию по приглашению премьер-министра страны Виктора Орбана.

Балканские СМИ сообщили, ссылаясь на собственные источники, что Будапешт готов взять на себя крупные проекты в РС, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Вместе с Додиком в Венгрии побывали министр финансов РС Зора Видивич, министр энергетики и горного дела Петар Джокич, министр научно-технологического развития и высшего образования Желько Будимир, а также генеральный директор «Электрохозяйства Республики Сербской» Лука Петрович.

«Венгерская политика — миротворческая, что доказано делами. Цель этой политики — достижение соглашения в Боснии и Герцеговине, и наше сотрудничество с Венгрией находится на самом высоком уровне. Мы обсудили экономические, политические и стратегические вопросы, новые пути сотрудничества и комплекс экономических стратегий, что очень важно. Это была наша 11-я встреча, и мы планируем больше встреч в этом году. Мы посвятили время анализу того, о чем мы договорились, и его реализации. Мы сказали, что все согласованные проекты успешны и реализуются наилучшим образом. В некоторых местах есть трудности, которые не связаны с нами или Венгрией, но мы сейчас решаем их все вместе», – прокомментировал итоги общения с венгерским коллегой лидер боснийских сербов.

Согласно инсайдам балканских медиа, Венгрия готова взять на себя четыре проекта общей стоимостью в 105 миллионов евро, от которых в свое время отказалось Федеральное правительство Германии.

Речь шла о реконструкции третьей и четвертой линий ГЭС «Требинь», ветряной электростанции «Хргуд» и утилизации сточных вод в Градишке. Тогда немцы прекратили эти проекты по политическим соображениям – из-за союзнических обязанностей перед бошняцким Сараево и того, что РС отказывалась признать полномочия нелегитимного надсмотрщика Запада за Боснией – Верховного представителя по БиГ, немца Кристиана Шмидта.