Нужно увеличивать боевую часть дронов и бить по химзаводам в России, – укро-эксперт

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Если Украина увеличит боевую нагрузку на БПЛА до 100 кг, то не нужно будет выпускать по сотне беспилотников, как это делается сейчас.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил украинский эксперт по авиации Валерий Романенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Наши беспилотники несут слишком малую боевую часть. «Шахед» несёт 50 кг, наши беспилотники – 20-30 кг. По одному из наших больших предприятий в Киеве русские нанесли удар несколькими «Шахедами». И они не смогли уничтожить этот цех. Нам нужны беспилотники, способные нести хотя бы до 100 кг взрывчатки, тогда удар – не нужно будет запускать сто беспилотников, потому что один-два из двадцати, которые попадут, выполнят боевое задание. Вижу, прежде всего, увеличение боевой части. По складам – понятно, нужно, чтобы мы, наконец, выпустили реактивные беспилотники, у которых большая скорость, и на них можно поставить проникающую боевую часть. Это может быть компьютерный центр, это может быть кислородная станция, попадание в которую снесёт пол завода без какой-либо взрывчатки. Это может быть водородная станция, склад с каким-то химикатом, после попадания по которому возникнет огромный пожар. Нужно лучше разрабатывать, на производстве ракет наверняка есть такие компоненты», – советовал Романенко.