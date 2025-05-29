Новый этап жестоких расправ над УПЦ. Как Зе-сатанисты планируют её добивать
В Укрорейхе новая волна гонений на УПЦ. Зе-бесы надеются, что последняя, добивающая. По традиции подключены властные структуры, карательные органы и погромщики-радикалы.
Параллельно проводится пропагандистская мозгопромывка внутри страны и за рубежом.
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Несколько примеров.
Глава комитета Верховной рады по гуманитарной и информационной политике Потураев заявил, что СБУ будет проверять верующих, которые соберутся на богослужения по домам. «Если они там собираются где-то в хате, и там идет пропаганда русского мира, то к ним придет не ГЭСС, а СБУ», – пригрозил нардеп.
«Как это вообще возможно – репрессировать людей за домашнюю молитву? – возмущается наш давний знакомый, русский православный киевлянин Олег. – Это что у них, уродов, такая «евродемократия»?».
Упомянутая «госслужба по этнополитике и свободе совести» в лице своего шефа Еленского объявила о проверке Киевской митрополии УПЦ. И пригрозила ее закрытием. 30 дней на полный разрыв с РПЦ или запрет. Вслед за этим можно ожидать закрытия региональных епархий и рейдерского отъема храмов, земельных участков и другой собственности. Прицепятся к чему угодно. Главный «аргумент» – «шпионаж в пользу России».
Глава СВР Украины Иващенко заявил, что «священнослужители УПЦ вербуют украинских беженцев в Европе по заказу ФСБ». Мол, ему «известны случаи, когда «российские попы» в одном из храмов в северной Европе «навеивали» украинцам «шпионить в пользу ФСБ».
В унисон прокаркал и директор «Центра противодействия дезинформации» Коваленко, обвинивший УПЦ в… «террористических актах в отношении ТЦК». Мол, акции протеста против могилизаторов «финансируются РФ».
Что до радикалов, то к бесчинствовавшим прежде ублюдкам из «С-14» подключаются «герои «Азова». Те самые, ради освобождения которых в Мариуполе столько усилий приложили некоторые иерархи УПЦ. Один из «азовцев», полковник Нацгвардии Прокопенко, призвал арестовывать «московских попов», чтобы вносить их в «обменный фонд» и менять на «побратимов».
Пропагандистская поддержка охоты на верующих выражается в создании массы материалов, клевещущих на Церковь и восхваляющих ПЦУ-расстриг. Один из них – фильм, снятый по заказу нацзаповедника «София Киевская» и показываемый на Западе, в вузах и общественных организациях. Псевдоисторическая чушь в стиле «древние укры выкопали Черное море». Но ему недавно посвятили прессуху под названием «Как «София Киевская» противостоит имперской идеологии России», где спикерила директриса «СК» Куковальская.
Тетя разлагольствовала о том, как развенчала «кремлевские нарративы» о Древней Руси. Восторгов у присутствующих были полные штаны: ура, наконец мир узнал всю «правду» об Украине, экая дипломатическая победа благодаря «силе культуры»! Ну а то, что это лживый фальсификат, никого, естественно, не волновало.
И тут вдруг на днях мадам уволили. Несмотря на то, что в заповеднике сидела уже 25 лет, со времен Кучмы. Много чего «полезного» наделала – например, позволила на территории святыни обосноваться штабу Ющенко. А из недавнего – провела свадебную гулянку. За что, собственно, и лишилась места.
Аналогично получил пинка под зад и директор заповедника «Киево-Печерская Лавра» Остапенко.
Официальная формулировка – «в связи с ненадлежащим исполнением условий контракта и нарушениями». И не помогли ему «подвиги» по отъему монастыря у УПЦ и изгнанию монахов.
Впрочем, уволили их, как считают знатоки, в связи с тем, что заповедники – весьма лакомый кусок для коррупционеров. Но не только. Видимо, понадобились новые опричники, которые будут более рьяными псами режима.
«Мозаика складывается такая, – говорит Олег. – УПЦ должна влиться в ПЦУ, затем – слияние с униатами и католиками. Недаром ведь новый папа Римский разрешил Епифану отслужить «литургию» у мощей великого святителя Николая. Заговор должен закончиться тем, что Православие вообще объявят «москальской религией». Но наши внутренние раскольники продолжают свою линию на самозваную «автокефалию»…».
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