Никакого перемирия: 9 мая максимально усилить удары по РФ – нацист Корчинский

Вадим Москаленко.  
30.04.2025 19:58
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Диверсии, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Терроризм, Украина, экстремизм


Конкретно по Москве 9 мая бить не имеет военного смысла, поскольку русские усилят ПВО и ПРО.

Об этом в своём видеоблоге заявил объявленный Россией в розыск украинский нацист Дмитрий Корчинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Конкретно по Москве 9 мая бить не имеет военного смысла, поскольку русские усилят ПВО...

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«Как мы помним, мир – это не отсутствие войны, а отсутствие Москвы. Москва, кстати, предлагает трёхдневное перемирие в связи с 9 мая. Ни в коем случае нельзя соглашаться на такое перемирие. Это очень удобный момент для ударов украинскими дальнобойными беспилотниками и ракетами по московитской территории. Я не думаю, что надо бить 9 мая по Москве, там будет сосредоточена вся ПРО и ПВО на это время», – рассуждал разыскиваемый нацист.

«Поэтому мы достигнем политического эффекта, но не достигнем конкретного военного эффекта. Нужно бить по другим местам, откуда будет забрана эта ПРО и ПВО на прикрытие Москвы. Москва строит всю свою идеологию и идеологическую накрутку населения вокруг культа победобесия. Поименно, именно на 9 мая должны быть усилены украинские удары по их территории», – вещал Корчинский.

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