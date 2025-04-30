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Конкретно по Москве 9 мая бить не имеет военного смысла, поскольку русские усилят ПВО и ПРО.

Об этом в своём видеоблоге заявил объявленный Россией в розыск украинский нацист Дмитрий Корчинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Как мы помним, мир – это не отсутствие войны, а отсутствие Москвы. Москва, кстати, предлагает трёхдневное перемирие в связи с 9 мая. Ни в коем случае нельзя соглашаться на такое перемирие. Это очень удобный момент для ударов украинскими дальнобойными беспилотниками и ракетами по московитской территории. Я не думаю, что надо бить 9 мая по Москве, там будет сосредоточена вся ПРО и ПВО на это время», – рассуждал разыскиваемый нацист.