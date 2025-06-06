«Нет вам прощенья» – в сети появился ролик о бандеровцах и могилизаторах
В сети появилось народное творчество в виде клипа на песню, обличающую бандеровский режим на Украине.
Видеоролик набирает популярность в разных тг-каналах, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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На кадрах хроника Киева до 2014 года смешивается с реалиями, где людоловы ТЦК хватают и избивают людей на улицах, идут похоронные процессии, а некогда город-герой, как и вся страна, превращается в бандеровский концлагерь.
В песне призывают поддерживающих войну людей очнуться и вспомнить героическое общее прошлое дедов и прадедов.
«Нет, никогда не будет вам прощенья
За слёзы, смерти, ужасы войны.
Вам не поможет это объяснение,
Что по приказу действовали вы», – поёт автор.
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