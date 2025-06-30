Нет никаких признаков, что у русских заканчиваются ресурсы – Бутусов
У России сокращаются, но не заканчиваются ресурсы для ведения боевых действий на Украине. Нет никаких признаков того, что это может произойти в этом году.
Об этом в эфире видеоблога «Есть вопрос» заявил мобилизовавшийся в ВСУ пропагандист Юрий Бутусов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Я не вижу никаких признаков, что у русских заканчиваются ресурсы. Ресурсы у них значительно сокращаются, безусловно. Для врага эти наступления, война, это страшное бремя, так же, как и для нас, они ведь тоже истощены. Они также вынуждены своими методами загонять людей в армию.
Они не могут пойти на мобилизацию, она для них также имеет разрушительные последствия. Но враг имеет еще ресурсы личного состава, людей в первую очередь, он проводит реорганизацию военной промышленности и продолжает производство. И они не закончатся прямо в этом году», – заявил Бутусов.
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