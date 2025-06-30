Нет никаких признаков, что у русских заканчиваются ресурсы – Бутусов

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У России сокращаются, но не заканчиваются ресурсы для ведения боевых действий на Украине. Нет никаких признаков того, что это может произойти в этом году.

Об этом в эфире видеоблога «Есть вопрос» заявил мобилизовавшийся в ВСУ пропагандист Юрий Бутусов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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