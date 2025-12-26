В Германии крайне разочарованы, что Грузия отказалась повторять антироссийский курс Украины и Молдовы ради призрачной «евроинтеграции».

Об этом в эфире признанного в РФ иноагентом Deutsche Welle заявил посол ФРГ в Молдове Хуберт Книрш, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Молдавская пропагандистка холдинга посетовала, что Грузия, «которая пострадала сама от российской агрессии», теперь «повернулась лицом к Москве».

«Это произошло два года спустя. Это было решение правящей партии, когда я был послан в Грузию, и правящая партия «Грузинская мечта» тоже хотела вступить в Евросоюз. И надо сказать, что народ Грузии сильно чувствует себя европейским. Подавляющее большинство людей хотят вступить в ЕС, прежде всего, молодое поколение. Лидер этой партии когда-то ушел из политики, потом вернулся, и всё изменилось.

Он принял решение, чтобы искать другой путь. Я не понимаю, я не знаю, какой. Я очень глубоко разочарован тем, что происходит в Грузии, и надеюсь, что страна найдет в себе силу, чтобы вернуться на европейский путь», – вещал в ответ Книрш.