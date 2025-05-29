Немцы откупились от Украины за отсутствие «Таурусов» миллардными вложениями в поставки и производство БПЛА

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Немецкое издание Die Welt пишет, что ФРГ намерена финансировать производство украинских беспилотников дальнего радиуса действия.

По информации конфидентов Die Welt из правительственных кругов, в начале мая Украина уже обращалась к министерству обороны Германии с просьбой профинансировать так называемые глубоководные ударные беспилотники типа BARS и AN-196, а также беспилотники типа Flamingo.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Этот запрос был одобрено Берлином. Отмечается, что общая стоимость проекта оценивается примерно в 400 млн евро.

Die Welt добавляет, что с конца 2024 года Украина получила возможность оснащать свои беспилотники Ан-196 «Лютый» до 75 кг взрывчатки. Дальность полета составляет 600 км.

БАРС — новая разработка Украины, имеющая запас хода до 800 км. Издание утверждает, что при наличии таких беспилотников ракеты Taurus, летящие на 600 км, Украине не нужны.

Так что, похоже, цнлью подобной щедрости немецкого правительства было именно отвести от себя очередные упреки из Киева в непредоставлении ему ракет.

Интересно, что эта публикация совпала по времени с заявлением Мерца, заявившего, по итогам вчерашних переговоров с побывавшим в Берлине с визитом Зеленским, что Германия направит на военную поддержку Украины дополнительно около €5 млрд.

Как написано на сайте министерства обороны Германии, финансирование будет осуществляться из средств, ранее утверждённых Бундестагом, и направлено на развитие производства вооружений, поставки систем противовоздушной обороны и боеприпасов.

Средства будут использованы для поддержки украинской оборонной промышленности, включая производство вооружений большой дальности и прямые инвестиции в военные проекты.

Также планируется выполнение обязательств Германии по поставке ранее обещанных боеприпасов и расширение их ассортимента, включая боекомплекты для ПВО. Дополнительно предусмотрено финансирование закупок медицинского оборудования.

Соответствующие договоренности закреплены в меморандуме, подписанном министрами обороны Германии и Украины Борисом Писториусом и Рустемом Умеровым.

Также был заключён контракт между украинским Минобороны и немецкой компанией Diehl на поставку систем ПВО и боеприпасов к ним.