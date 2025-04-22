Немцам советуют отказаться от опоры на США и готовиться к войне с Россией уже в 2027 году

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Немецкое издание Welt am Sonntag публикует колонку британского военного эксперта Эда Арнольда из аналитического центра Royal United Services Institute (RUSI), который советует Германии готовиться к войне с Россией в 2027 году.

Эксперт опасается, что у немецкого правительства нет десяти лет, чтобы реализовать запланированные масштабные военные инвестиции. Вместо этого бундесвер должен в первую очередь сосредоточиться на быстром увеличении запасов проверенных систем вооружения и боеприпасов — особенно артиллерийских.

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В число рекомендуемых британцем систем входят крылатая ракета Taurus, основной боевой танк Leopard 2 A8 и бронированная транспортная машина Boxer.

Оба этих транспортных средства используются и другими европейскими государствами. По словам британца, бундесвер мог бы «массово увеличить» производство в стране и оснастить свои подразделения тяжелой техникой и снабжением союзников.

По словам эксперта, немецкие системы ПВО, такие как IRIS-T, и зенитный танк Gepard, который уже снят с вооружения бундесвера, доказали свою «поразительную эффективность» в военных действиях на Украине. Их также следует производить серийно и экспортировать союзникам, рекомендует он.

«Европе необходимо отказаться от идеи использовать только самое технологически продвинутое оружие. Украина показывает, что не всегда нужно иметь самое лучшее. Нужно просто быть немного лучше своего противника», – считает Арнольд.

Если же речь идет о беспилотниках, ФРГ необходимо нарастить производственные мощности, чтобы адаптироваться к быстрым циклам разработки.

«Изменения в боевых действиях показывают, что беспилотники вездесущи на поле боя», — отмечает эксперт.

«Германия также должна спросить себя, действительно ли она хочет продолжать инвестировать в американские системы вооружений с учетом политической ориентации Вашингтона. В первую очередь это касается заказа стелс-истребителей F-35, а также системы противовоздушной обороны Patriot. В среднесрочной перспективе они могут быть заменены европейскими системами», – настаивает британский эксперт.

По его словам, конфликт с РФ начнется в Прибалтике – в Сувалкском коридоре, единственном сухопутном мосте между странами НАТО в Центральной Европе и прибалтийскими лимитрофами.

В то же время Арнольд предупредил о возможности того, что страны НАТО и Россия могут непреднамеренно спровоцировать конфликт в другом месте, учитывая активную военную деятельность в Европе.

На данный момент все это, конечно, досужие игры ума, однако не стоит забывать известную театральную присказку про ружье, висящее на сцене.