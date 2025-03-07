«Нельзя так нежно и мягко с Россией»: Хербст разругал госсекретаря Рубио

Заявление госсекретаря США Марко Рубио о том, что конфликт на Украине фактически является прокси-войной между Россией и Соединенными Штатами, возмутительно.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил бывший посол США на Украине Джон Хербст, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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