«Нельзя так нежно и мягко с Россией»: Хербст разругал госсекретаря Рубио
Заявление госсекретаря США Марко Рубио о том, что конфликт на Украине фактически является прокси-войной между Россией и Соединенными Штатами, возмутительно.
Об этом в эфире «Радио НВ» заявил бывший посол США на Украине Джон Хербст, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Я не приветствую этот анализ Рубио, потому что мы все знаем, что это кремлёвская тема, как будто Америка виновата в том, что сейчас идёт война в Украине. Хотя, есть только один человек в мире, который виноват – это Путин. Это ещё один показатель, что они почему-то считают, чтобы урегулировать войну, которую Россия начала в Украине, нужно относиться нежно и мягко к агрессорам, я имею в виду, к Путину. Это не нужный подход. …
Слава богу, Трамп сказал, после того, как получил письмо от Зеленского, что он считает, что Зеленский тоже интересуется миром. И в этом я убеждён, что Зеленский хочет мира. Но, конечно, я думаю, что Путин не хочет мира, он хочет Украину», – возмущался Хёрбст.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: