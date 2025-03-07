«Нельзя так нежно и мягко с Россией»: Хербст разругал госсекретаря Рубио

Вадим Москаленко.  
07.03.2025 14:59
  (Мск) , Киев
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Дзен, Россия, США, Украина


Заявление госсекретаря США Марко Рубио о том, что конфликт на Украине фактически является прокси-войной между Россией и Соединенными Штатами, возмутительно.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил бывший посол США на Украине Джон Хербст, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Заявление госсекретаря США Марко Рубио о том, что конфликт на Украине фактически является прокси-войной...

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«Я не приветствую этот анализ Рубио, потому что мы все знаем, что это кремлёвская тема, как будто Америка виновата в том, что сейчас идёт война в Украине. Хотя, есть только один человек в мире, который виноват – это Путин. Это ещё один показатель, что они почему-то считают, чтобы урегулировать войну, которую Россия начала в Украине, нужно относиться нежно и мягко к агрессорам, я имею в виду, к Путину. Это не нужный подход. …

Слава богу, Трамп сказал, после того, как получил письмо от Зеленского, что он считает, что Зеленский тоже интересуется миром. И в этом я убеждён, что Зеленский хочет мира. Но, конечно, я думаю, что Путин не хочет мира, он хочет Украину», – возмущался Хёрбст.

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