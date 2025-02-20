«Неделя, которая перевернула все»: Трампа не удалось убедить в том, что проблема – не в Украине

NBC News пишет о «неделе, которая перевернула отношения между США и Украиной». Материал, перевод которого мы даем ниже, основан на интервью с более чем десятком американских и европейских чиновников и других людей, осведомленных о частных встречах и обсуждениях между администрацией Трампа и украинским правительством. Все они говорили на условиях анонимности.

«Напряженность между администрацией Трампа и украинским правительством нарастала за кулисами в течение последней недели, прежде чем в среду полностью выплеснулась на публику. Украинские чиновники были встревожены после того, как президенту Владимиру Зеленскому сообщили, что его встречи с высокопоставленными чиновниками администрации Трампа могут быть отменены, если он быстро не согласится на определенные требования», – говорится в публикации.

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Киевские официалы были обеспокоены неоднозначными сообщениями, публичными и частными, от старших советников Трампа о том, будет ли на переговорах с Россией обсуждаться возможность вступления Украины в НАТО. Также они были обеспокоены, когда министр обороны Пит Хегсет сообщил им на закрытой встрече, что Соединенные Штаты могут вывести значительное количество своих военных из Европы.

«С точки зрения президента США, Зеленский проявил сопротивление тому, что Трамп считает разумными требованиями к стране, которой США выделили более 75 миллиардов долларов в качестве военной помощи. Он обнаружил, что Зеленский не спешит идти на некоторые компромиссы, которые, как давно признали в частном порядке американские и европейские официальные лица, потребуются для заключения мирного соглашения», – отмечает NBC News.

Наконец, Трампа разозлили публичные жалобы Украины на то, что ее исключили из переговоров между США и Россией. «Налицо разочарование», — сказал представитель Белого дома, обвинив Зеленского и некоторых других европейских лидеров в попытке «очернить» мирные усилия Трампа.

После победы Трампа на выборах республиканские сторонники Украины в Конгрессе и лоббисты, нанятые Киевом в Вашингтоне, посоветовали Зеленскому продемонстрировать, что его правительство готово пойти на компромисс в мирных переговорах, и попытаться убедить Трампа, что Россия является главным препятствием для любого урегулирования, по словам трех человек, знакомых с вопросом.

«Главное было убедить Трампа, что проблема не в Украине», — сказал один из них.

Но правительство Зеленского понимало, что Трамп скептически относится к этой идее, и что у него есть опыт избегания критики в адрес России, сказали два человека, знакомых с вопросом.

Объявляя состав команды, которая будет вести переговоры с русскими, Трамп оставил без внимания Келлога, который был уязвлен, по словам американского чиновника, знакомого с его реакцией. Келлог проводит встречи в Киеве, но его не было среди американских чиновников, которые встречались с русскими в Саудовской Аравии на этой неделе.

Интересно признание конфидентов NBC News: в то время, как американские и европейские чиновники готовились ко встрече в Брюсселе и Мюнхене на прошлой неделе — встрече, которая должна была совпасть с объявлением Трампа о его сближении с Путиным — некоторые чиновники администрации Трампа пытались удержать отношения между Вашингтоном и Киевом от разрыва.

Перед выступлением Хегсета в Брюсселе 12 февраля некоторые представители Госдепартамента посоветовали его команде не говорить публично, что Украина не получит членство в НАТО в рамках мирного соглашения с Россией, сообщили четыре представителя администрации и Конгресса.

Однако украинофилы потерпели аппаратное поражение. В своей речи Хегсет не последовал этому совету. Он отошел от проекта, подготовленного ранее в тот же день, и выступил с более резким посланием о перспективах вступления Украины в НАТО, чем было написано изначально. «США не считают, что членство Украины в НАТО является реалистичным результатом урегулирования путем переговоров», — сказал он.

По словам трех американских чиновников, знакомых с подготовленным выступлением Хегсета, в нем говорилось, что гарантии безопасности для Украины «не должны предоставляться через членство в НАТО».

Трамп добавил, что, по его мнению, замечания Хегсета «были довольно точными». Это еще больше усилило недоумение в ЕС и критику в адрес США, которые уступают ключевому требованию России еще до начала переговоров.

По словам пяти американских чиновников и еще одного человека, знакомого с ходом встречи, в частном порядке Хегсет ошеломил украинцев, когда сказал им на встрече с Зеленским, что администрация Трампа рассматривает возможность сокращения численности американских войск в Европе, поскольку США уделяют больше внимания Азиатско-Тихоокеанскому региону и границе с Мексикой.

Хегсет и вице-президент Джей Ди Вэнс во время своих поездок на прошлой неделе постоянно повторяли мысль, что Европа должна взять на себя больше ответственности за собственную оборону, поскольку администрация Трампа отдает приоритет южной границе США и Индо-Тихоокеанскому региону.