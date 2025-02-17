В Киеве уже преобладают настроения в пользу прекращения войны, однако украинцы по-прежнему не осознают неизбежность капитуляции Бандерштадта.

Это следует из озвученных в эфире Politeka заявлений украинского политолога Андря Ермолаева, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Люди хотят прекращения войны. Нет, никто не хочет поражения, каких-то подлых и пораженческих решений. Но запрос на рациональное решение. Согласиться со всем, что требует враг, – недопустимо», – рассуждал Ермолаев.

Он считает, что нужно договариваться о заморозке и проводить «на длинную дистанцию активную политику воссоединения» – подразумевается ли только подрывная пропаганда на потерянных Украиной территориях, или же совмещенная с диверсионной деятельностью, укро-эксперт не уточнил.

«Сейчас же все, что связано с трактовкой – «воевать будем до тех пор, пока не добьемся реализации своего плана», мобилизация будет продолжаться, война может оказаться длинной, – вот это, мне кажется, украинцы большей частью не поддерживают.

Я сейчас даже не об усталости от войны, а о том, что война становится бессмысленной, потому что не дает результата, а только уничтожает», – заключил Ермолаев.