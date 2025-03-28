«Не как в Турции»: землетрясение в Индокитае встряхнуло Мьянму, Таиланд отделался испугом

Геологическая служба США (USGS) сообщает о произошедшем в Мьянме сильном землетрясении магнитудой 7,7 и 6,4 балла. По данным USGS, первое, более сильное, землетрясение произошло сегодня днем ​​в центральной части Мьянмы, около 12:50 по местному времени. Второе произошло примерно через 12 минут после первого.

Эпицентр землетрясения находился в центральной Мьянме – в 16 км к северо-западу от города Сагайн, недалеко от города Мандалай, второго по величине города в стране с населением около трех миллионов человек. В Мандалае частично обрушились стены древней крепости.

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Этот район расположен примерно в 100 км к северу от столицы Мьянмы Нейпьидо. Журналисты AFP в Нейпьидо сообщают, что из-за силы подземных толчков дороги деформировались, а с потолков обрушились куски штукатурки. Очевидцы засняли, как новостройки буквально складываются. О пострадавших от землетрясения пока что не сообщается. Основная масса гуляющих сейчас по СМИ фотографий с обрушившимися домами – как раз оттуда.

«Мы начали поисковые работы и обследуем [крупнейший город страны] Янгон, проверяя наличие пострадавших и разрушений. На данный момент у нас пока нет информации», сообщил агентству Reuters сотрудник пожарной службы Мьянмы.

Дальние последствия землетрясения в Мьянме ощутили на себе ряд соседних стран Индокитая Толчки ощущаются в Таиланде, Лаосе и даже в КНР. А вот Камбоджу и Вьетнам афтешок от землетрясения в Мьянме не затронул.

При этом ряд российских блогеров растространяют недостоверные и панические сообщения о том, что в Таиланде якобы имело место “жесть”, «мощное и разрушительное землетрясение» – «как в Турции», то есть с десятками тысяч жертв и разрушенными городами. На самом деле испытанный Таиландом афтешок от природного катаклизма в соседней стране оказался не таким значительным.

В ряде мест типа курортной Патайи, все ограничилось «потряхиваниями», в столице страны Бангкоке «сложился» недостроенный небоскреб, в ряде высотных отелей перелилась через край вода из бассейнов на крышах, рухнул один или несколько «уставших» мостов. Масштабных человеческих жертв при этом нет. Исключение – тот самый обрушившийся недостроенный небоскреб в Бангкоке. Как предполагает полиция, под его завалами могут находится до 43 рабочих. Об их состоянии на данный момент ничего неизвестно.

Какой-то паники и хаоса в Таиланде также не наблюдается, все достаточно организованно. В Бангкоке обьявлена экстренная эвакуация из районов, затронутых афтешоком. По данным CNN премьер-министр Таиланда Пэтонгтарн Чинават проводит экстренное совещание в связи с ЧП,. По данным местных жителей и национального агентства по чрезвычайным ситуациям, толчки ощущались по всему Таиланду, север страны – город Чиангмай.