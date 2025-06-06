Научно-промышленный Севастополь живёт за счёт виноделия и стройки

Катя Добрина.  
06.06.2025 20:59
  (Мск) , Севастополь
Просмотров: 168
 
Дзен, Крым, Общество, Политика, Россия, Севастополь, Сельское хозяйство, Строительство


Севастополь живет за счет федеральных строек и развивающегося виноделия.

Об этом в программе «ForPost Реактор» сообщил председатель бюджетной комиссии Заксобрания Севастополя Вячеслав Аксёнов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Севастополь живет за счет федеральных строек и развивающегося виноделия. Об этом в программе «ForPost...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Экономика растет, по сравнению с тем, что было 5-10 лет назад, рост значительный. Но рывка в промышленности мы не наблюдаем. У нас есть подъём в виноделии за счет кластера, но там относительно небольшие объёмы. Самый большой вклад в экономику города даёт строительство: за счёт больших федеральных программ разворачивается строительство, подрядчики регистрируются здесь и платят нам налоги», – отметил он.

По словам парламентария, туризм не стал прорывной отраслью из-за угроз безопасности, несмотря на преференции и поддержку. Но главный потенциал Севастополя в научно-технической и промышленной отраслях, которые сдерживает ряд факторов.

«В Севастополе самые высокие доходы приносили порты. Могут они сейчас работать так, как работали раньше? Объективно не могут, санкции реально действуют. Следующая высокорентабельная и бюджетообразующая отрасль – производство высокотехнологичного оборудования, которое шло на экспорт. Были доходы для города и очень высокая зарплата на предприятиях. Теперь нет этих предприятий, потому что расчеты в валюте севастопольские предприятия проводить не могут.

Следующий момент: в условиях специальной военной операции хорошо развиваются те регионы, где есть оборонная промышленность. Есть у нас такая возможность? К сожалению, нет», – указал Аксёнов.

Он добавил, что индустриальный парк, который никак не достроят в Севастополе, неизбежно столкнется с дефицитом энергетических мощностей, поскольку даже для населения электроэнергии не хватает. И кардинального решения пока нет.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Июнь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Май    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    30  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить