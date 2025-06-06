Научно-промышленный Севастополь живёт за счёт виноделия и стройки
Севастополь живет за счет федеральных строек и развивающегося виноделия.
Об этом в программе «ForPost Реактор» сообщил председатель бюджетной комиссии Заксобрания Севастополя Вячеслав Аксёнов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Экономика растет, по сравнению с тем, что было 5-10 лет назад, рост значительный. Но рывка в промышленности мы не наблюдаем. У нас есть подъём в виноделии за счет кластера, но там относительно небольшие объёмы. Самый большой вклад в экономику города даёт строительство: за счёт больших федеральных программ разворачивается строительство, подрядчики регистрируются здесь и платят нам налоги», – отметил он.
По словам парламентария, туризм не стал прорывной отраслью из-за угроз безопасности, несмотря на преференции и поддержку. Но главный потенциал Севастополя в научно-технической и промышленной отраслях, которые сдерживает ряд факторов.
«В Севастополе самые высокие доходы приносили порты. Могут они сейчас работать так, как работали раньше? Объективно не могут, санкции реально действуют. Следующая высокорентабельная и бюджетообразующая отрасль – производство высокотехнологичного оборудования, которое шло на экспорт. Были доходы для города и очень высокая зарплата на предприятиях. Теперь нет этих предприятий, потому что расчеты в валюте севастопольские предприятия проводить не могут.
Следующий момент: в условиях специальной военной операции хорошо развиваются те регионы, где есть оборонная промышленность. Есть у нас такая возможность? К сожалению, нет», – указал Аксёнов.
Он добавил, что индустриальный парк, который никак не достроят в Севастополе, неизбежно столкнется с дефицитом энергетических мощностей, поскольку даже для населения электроэнергии не хватает. И кардинального решения пока нет.
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