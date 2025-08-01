НАТО немедленно и без колебаний нанесет удар по Калининграду и Белоруссии – немецкий генерал

Елена Острякова.  
01.08.2025 11:47
  (Мск) , Москва
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Белоруссия, Война, Вооруженные силы, Дзен, Калининград, Россия


НАТО рассматривает российский Калининград как серьезную военную угрозу.

Об этом в эфире канала «MDR» заявил немецкий генерал Эрхард Бюлер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

НАТО рассматривает российский Калининград как серьезную военную угрозу. Об этом в эфире канала «MDR»...

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«Россия фактически начала размещать в Калининграде различные виды вооружений примерно с 2017 года. Зенитные ракеты, ракеты большой дальности «земля-земля» и ракеты «земля-море». У ракет «Искандер», дальность действия которых далеко за пределами Берлина, они способны нести ядерное оружие. Эта смесь в Калининграде имеет два последствия. С одной стороны, она сделана для того, чтобы предотвратить переброску сил НАТО в Прибалтику в случае нападения России.

При такой угрозе со стороны Калининграда с таким набором вооружений вряд ли самолеты смогут добраться до Прибалтики, как и корабли. Кроме того, можно создать потенциал угрозы и эскалации с помощью ядерных ракет. Это второй пункт под девизом: «Не смейте прийти на помощь Прибалтике. Мы не позволим кораблям вторгаться в нее. Мы можем предотвратить это с помощью наших ракет», – считает генерал.

Он попытался заверить слушателей подкаста, что НАТО не собирается нападать первой, а будет ждать пока Россия нападет на Прибалтику.

«Это обоснованное нападение, которое, если мы ничего не сделаем, может стать реальностью. В таком случае для нас нет святых мест и территорий, которые нельзя атаковать. Конечно, для защиты Балтийского региона нужно атаковать Калининград, а также базы в глубине России и Белоруссии. Защищать Прибалтику не значит терпеть нападение. Поэтому нужно оставаться в Прибалтике и сохранять основы и предпосылки для нападения. Россия должна знать: если они нападут на страны Балтии, НАТО без колебаний немедленно нанесет удары по целям за пределами границ и, конечно, в Калининграде», – сказал Бюлер.

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