НАТО немедленно и без колебаний нанесет удар по Калининграду и Белоруссии – немецкий генерал

НАТО рассматривает российский Калининград как серьезную военную угрозу.

Об этом в эфире канала «MDR» заявил немецкий генерал Эрхард Бюлер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Россия фактически начала размещать в Калининграде различные виды вооружений примерно с 2017 года. Зенитные ракеты, ракеты большой дальности «земля-земля» и ракеты «земля-море». У ракет «Искандер», дальность действия которых далеко за пределами Берлина, они способны нести ядерное оружие. Эта смесь в Калининграде имеет два последствия. С одной стороны, она сделана для того, чтобы предотвратить переброску сил НАТО в Прибалтику в случае нападения России.

При такой угрозе со стороны Калининграда с таким набором вооружений вряд ли самолеты смогут добраться до Прибалтики, как и корабли. Кроме того, можно создать потенциал угрозы и эскалации с помощью ядерных ракет. Это второй пункт под девизом: «Не смейте прийти на помощь Прибалтике. Мы не позволим кораблям вторгаться в нее. Мы можем предотвратить это с помощью наших ракет», – считает генерал.