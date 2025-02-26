НАТО больше не нужен. Европе пора стать самостоятельной – Сакс

Альянс НАТО превратился в рудимент эпохи «Холодной войны» – после развала СССР он стал не нужным, но использовался США для расширения собственной гегемонии, а не защиты Европы.

Об этом, выступая перед членами Европарламента, заявил считающийся одним из лучших экономистов в мире, американский профессор Джеффри Сакс, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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