НАТО больше не нужен. Европе пора стать самостоятельной – Сакс

Анатолий Лапин.  
26.02.2025 12:58
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, ЕС, Политика, Россия, США


Альянс НАТО превратился в рудимент эпохи «Холодной войны» – после развала СССР он стал не нужным, но использовался США для расширения собственной гегемонии, а не защиты Европы.

Об этом, выступая перед членами Европарламента, заявил считающийся одним из лучших экономистов в мире, американский профессор Джеффри Сакс, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Альянс НАТО превратился в рудимент эпохи «Холодной войны» – после развала СССР он стал...

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«Я говорю это серьезно, потому что сейчас одна из худших черт европейской политики, это полное смешение Европы и НАТО. Они совершенно разные, но стали абсолютно одинаковыми. Европа намного лучше, чем НАТО. На мой взгляд, НАТО больше не нужно. Я бы закончил это в 1991 году, но, поскольку США рассматривали это как инструмент гегемонии, а не как защиту от России, это продолжалось и дальше.

Но путаница в НАТО и Европе смертельна, потому что расширение Европы означало расширение НАТО, это было неизбежно. Моё личное мнение, что у Европы должна быть своя собственная внешняя политика, своя собственная военная безопасность, своя собственная стратегическая автономия. Я бы распустил НАТО, и возможно, Трамп все равно это сделает. Возможно Трамп собирается вторгнуться в Гренландию. Кто знает – тогда вы действительно поймете, что такое НАТО. Поэтому я считаю, что Европе нужно инвестировать в свою безопасность», – заявил Сакс.

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