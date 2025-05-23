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Для России пришла пора решительных действий, которые приведут к освобождению еще ряда регионов Украины и капитуляции киевского режима.

Об этом в эфире телеканала «Красная линия» заявил военный эксперт капитан I ранга в отставке Василий Дандыкин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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