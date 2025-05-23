Наступает момент истины, нужна стратегическая воздушная операция – Дандыкин
Для России пришла пора решительных действий, которые приведут к освобождению еще ряда регионов Украины и капитуляции киевского режима.
Об этом в эфире телеканала «Красная линия» заявил военный эксперт капитан I ранга в отставке Василий Дандыкин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Давно не применялись «Кинжалы», мы не видим «Орешники», которые вообще-то производятся. Значит, наступает момент истины, – это стратегическая воздушная операция со всеми вытекающими последствиями.
Это регионы: Сумская область, Харьковская область и, соответственно, если уже мы там вышли на острова и все остальное, разумеется, может стать (вопрос) – почему говорят Одесская область, а где Николаевская? Вот такая ситуация. И тогда другой вопрос, тогда капитуляция. И тогда будет другой разговор», – заявил Дандыкин.
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