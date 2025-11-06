Нашли друг друга. Вучич с Зеленским обсудили евроинтеграцию Сербии и Украины

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Вслед за своей женой Тамарой, которая последние годы старалась показывать себя лучшей подругой Елены Зеленской, сопровождая ту на публичных мероприятиях, обхаживать узурпатора Украины взялся Александр Вучич.

Президенты Сербии и Украины провели телефонный разговор, обсуждая европерспективу своих государств, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Открытый и содержательный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским об отношениях Сербии и Украины, европейской перспективе наших стран и международной повестке дня на ближайший период», – отчитался перед подписчиками о телефонном разговоре с Зеленским на своей странице в одной из запрещённых социальных сетей Вучич.

Он добавил, что вместе со своим собеседником пришёл к выводу, что они могут оказывать взаимную поддержку друг другу, и продолжат работать над этим совместно. Что конкретно он имел в виду, Вучич не уточнил, но, с большой степенью вероятности собственный ВПК, конкретно – производство боеприпасов, попадание которых на Украину он недавно не исключил в интервью одному германскому изданию.

Ранее глава сербского МИД Марко Джурич в интервью австрийскому Klein Zeitung заявил, что Сербия «предоставила 93 процента от общего объёма помощи Юго-Восточной Европы народу Украины».

По словам сербского президента, милое общение двух лидеров завершилось договорённостью «в ближайший период держать каналы связи открытыми».

«Есть области, в которых мы можем помочь друг другу. Мы также обсудили возможности сотрудничества в сфере региональной безопасности. Наши страны разделяют этот интерес, и мы будем над этим работать», – в свою очередь прокомментировал телефонный разговор Зеленский.

Что любопытно, что у Украины, где идёт война, экономика живёт исключительно за счёт иностранных вливаний, а власть в Киеве уже не контролирует ряд своих бывших территорий, что у Сербии, которая уже третий год балансирует на грани майдана, не признаёт независимость отторгнутого у ней Косово, пока не желает вступать в НАТО, а для Запада на Балканах всегда была традиционным «мальчиком для битья», европерспективы достаточно туманны. И, скорее, не осуществимы.