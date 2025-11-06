Нашли друг друга. Вучич с Зеленским обсудили евроинтеграцию Сербии и Украины
Вслед за своей женой Тамарой, которая последние годы старалась показывать себя лучшей подругой Елены Зеленской, сопровождая ту на публичных мероприятиях, обхаживать узурпатора Украины взялся Александр Вучич.
Президенты Сербии и Украины провели телефонный разговор, обсуждая европерспективу своих государств, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Открытый и содержательный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским об отношениях Сербии и Украины, европейской перспективе наших стран и международной повестке дня на ближайший период», – отчитался перед подписчиками о телефонном разговоре с Зеленским на своей странице в одной из запрещённых социальных сетей Вучич.
Он добавил, что вместе со своим собеседником пришёл к выводу, что они могут оказывать взаимную поддержку друг другу, и продолжат работать над этим совместно. Что конкретно он имел в виду, Вучич не уточнил, но, с большой степенью вероятности собственный ВПК, конкретно – производство боеприпасов, попадание которых на Украину он недавно не исключил в интервью одному германскому изданию.
Ранее глава сербского МИД Марко Джурич в интервью австрийскому Klein Zeitung заявил, что Сербия «предоставила 93 процента от общего объёма помощи Юго-Восточной Европы народу Украины».
По словам сербского президента, милое общение двух лидеров завершилось договорённостью «в ближайший период держать каналы связи открытыми».
«Есть области, в которых мы можем помочь друг другу. Мы также обсудили возможности сотрудничества в сфере региональной безопасности. Наши страны разделяют этот интерес, и мы будем над этим работать», – в свою очередь прокомментировал телефонный разговор Зеленский.
Что любопытно, что у Украины, где идёт война, экономика живёт исключительно за счёт иностранных вливаний, а власть в Киеве уже не контролирует ряд своих бывших территорий, что у Сербии, которая уже третий год балансирует на грани майдана, не признаёт независимость отторгнутого у ней Косово, пока не желает вступать в НАТО, а для Запада на Балканах всегда была традиционным «мальчиком для битья», европерспективы достаточно туманны. И, скорее, не осуществимы.
