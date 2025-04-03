Народ довели: бусификаторы будут бояться выходить на улицу – Бондаренко

Вадим Москаленко.  
03.04.2025 22:25
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, геноцид, Дзен, Мобилизация, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина


Украинский народ всё больше сопротивляется беспределу ТЦК, и через несколько месяцев отдельные стычки могут перерасти в целенаправленную охоту.

Об этом в эфире видеоблога Александра Шелеста заявил политолог Константин Бондаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинский народ всё больше сопротивляется беспределу ТЦК, и через несколько месяцев отдельные стычки могут...

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«Очень многие сейчас просто начинают обращать внимание на незаконность тех или иных действий при мобилизации, когда перестают уже молчать, когда уже толпа просто отбивает людей от этих ТЦКшников, это уже становится определенным трендом», – сказал Бондаренко.

Он подчеркнул, что лжи киевской пропаганды о «русских ипсо» уже никто не верит.

«Скоро представители ТЦК будут бояться выходить на улицу. Это будет, я думаю, что в ближайшие месяцы этот тренд может поменяться. Потому что я вижу, что происходит сейчас в разных городах Украины, когда попросту несколько человек нападают на бусики и отбивают людей, которых уже удалось бусифицировать.

Это уже сложно назвать какой-то спланированной акцией, постановочными кадрами. Сложно сказать, что это всё некая российская ипсо. Это просто народ довели», – добавил политолог.

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