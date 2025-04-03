Народ довели: бусификаторы будут бояться выходить на улицу – Бондаренко

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Украинский народ всё больше сопротивляется беспределу ТЦК, и через несколько месяцев отдельные стычки могут перерасти в целенаправленную охоту.

Об этом в эфире видеоблога Александра Шелеста заявил политолог Константин Бондаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Очень многие сейчас просто начинают обращать внимание на незаконность тех или иных действий при мобилизации, когда перестают уже молчать, когда уже толпа просто отбивает людей от этих ТЦКшников, это уже становится определенным трендом», – сказал Бондаренко.

Он подчеркнул, что лжи киевской пропаганды о «русских ипсо» уже никто не верит.