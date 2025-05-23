«Нам нужно Черное море: французский министр угрожает России

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Страны ЕС должны заставить Россию заморозить конфликт, чтобы спокойно установить контроль над черноморским побережьем.

Об этом на 9-м Форуме по безопасности на Черном море и Балканах в Румынии заявил французский министр-делегат по европейским делам Бенджамин Хаддад, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Россия преследует максималистские цели в отношении Украины, говоря о демилитаризации, но не о нейтрализации, что в основном означает, что Украина не может выбирать своих партнеров и союзников, свой демократический и политический путь. Не говоря о смене правительства, что может быть только суверенным решением украинского народа. Россия хочет стереть Украину с лица земли как независимое государство. И мы не можем с этим согласиться. Поэтому мы четко заявили, что если Россия продолжит отказываться от переговоров, мы усилим давление на нее с помощью санкций. Недавно был принят 17 пакет санкций Евросоюза. Нам придется пойти дальше», – сказал Хаддад.

По его мнению, сначала должно быть полное прекращение огня, и только потом – переговоры о «гарантиях безопасности для Украины».

Однако чуть позже министр признался, что в этом регионе Францию больше всего волнует выход к Чёрному морю.