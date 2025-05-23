«Нам нужно Черное море: французский министр угрожает России
Страны ЕС должны заставить Россию заморозить конфликт, чтобы спокойно установить контроль над черноморским побережьем.
Об этом на 9-м Форуме по безопасности на Черном море и Балканах в Румынии заявил французский министр-делегат по европейским делам Бенджамин Хаддад, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Россия преследует максималистские цели в отношении Украины, говоря о демилитаризации, но не о нейтрализации, что в основном означает, что Украина не может выбирать своих партнеров и союзников, свой демократический и политический путь.
Не говоря о смене правительства, что может быть только суверенным решением украинского народа. Россия хочет стереть Украину с лица земли как независимое государство.
И мы не можем с этим согласиться. Поэтому мы четко заявили, что если Россия продолжит отказываться от переговоров, мы усилим давление на нее с помощью санкций. Недавно был принят 17 пакет санкций Евросоюза. Нам придется пойти дальше», – сказал Хаддад.
По его мнению, сначала должно быть полное прекращение огня, и только потом – переговоры о «гарантиях безопасности для Украины».
Однако чуть позже министр признался, что в этом регионе Францию больше всего волнует выход к Чёрному морю.
«Черное море является важным связующим звеном в регионе. Вы упомянули энергетическую безопасность, продовольственную безопасность, морскую безопасность.
Мы находимся здесь на границе Европы. И правда в том, что если посмотреть на страны, на которые нацелилась Россия – это Украина. Мы видели вмешательство в Румынии, мы видели и масштабное вмешательство в выборы в Молдове. Это та область, где Россия хочет экспортировать нестабильность и создать кризисный пояс.
Поэтому для нас крайне важно обеспечить устойчивость региона и наших партнеров. И это должно быть в приоритете у Европейского Союза», – добавил он.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: