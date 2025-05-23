«Нам нужна ПВО, а не ваши советы!» – депутат Рады устроила истерику в Бухаресте

Константин Серпилин.  
23.05.2025 15:51
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен


Несмотря на многочисленные просьбы Киева, страны НАТО не спешат прикрывать своими системами ПВО западные регионы Украины.

Об этом на 9-м Форуме по безопасности на Черном море и Балканах в Румынии заявила депутат Верховной рады Юлия Сирко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Несмотря на многочисленные просьбы Киева, страны НАТО не спешат прикрывать своими системами ПВО западные...

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«Когда Украина просит НАТО защитить западные города, мы не просим их воевать за нас. Мы просим защитить мирных жителей на границе с Румынией и Польшей. Просто защитить их с помощью ПВО, просто защитить мирных жителей, а не идти на поле боя. И они говорят – нет. Вот и ответ», – возмутилась Сирко.

Она обвинила западных коллег в том, что они недостаточно активно защищают «демократию» на Украине.

«Кто побеждает? Демократия проигрывает. Потому что за демократию нужно бороться каждый день, за свои ценности и за свою демократию.

К сожалению, это не так. Гораздо проще сидеть на диване в каком-нибудь модном ресторане, пить вино и раздавать советы. Спасибо. Извините, если я была груба», – спохватилась депутат.

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