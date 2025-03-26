Надо отдаться США в брачный контракт – украинский командир

Украина сейчас имеет уникальный шанс «отдаться США», превратившись в их сателлитов по примеру Израиля и Южной Кореи.

Об этом в эфире видеоблога журналистки Анны Максимчук заявил командир разведподразделения ВСУ Денис Ярославский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас есть исторический шанс, мы можем сейчас стать сателлитом, не подчиненным, а полноценным единогласным партнером Соединенных Штатов. Вот отдаться им в брачный контракт. Как это когда-то сделал Израиль, как это когда-то сделала Южная Корея, как это когда-то сделал Сингапур.

Исторический шанс Украины и окно возможностей очень маленькое,и мы можем сейчас это сделать. Я не могу кое о чем сказать, потому что такой план сейчас находится, я знаю, через кого передавали, президенту Зеленскому, и мы ждем, как он отреагирует», – заявил Ярославский.