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После всего, что нацисты сотворили с Одессой, остается немой протест. Городская идентичность — памятники и памятные знаки — уничтожаются вандалами каждый день, улицы получают названия лютой нежити.

Поэтому то и дело в городе появляются объявления с предложением сопротивляться массовым переименованиям и решать этот вопрос голосованием. Жить на улицах имени карателей Донбасса не хочет никто. Тем более что в мэрии не против предоставить для этих целей свой сайт. Не потому, что хорошие, а так — мол, поволокитим тему, а там, глядишь, и мазепинку на буденовку заменить посчастливится…

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Вот только люди этого хотят искренне. Поэтому на них спускают непривитых собак режима, т. н. ЛОМов от бандеровщины, которые, за отсутствием Ганула, оскорбляют одесситов с утроенной силой и призывают «побратымов» крушить город без суда из следствия.

Из тирады понаехавшей нацистки-активисты, первой перед 2 мая проговорившей «вату жечь», Алены Балабы:

«Одесские власти блокируют любую украинскую инициативу. Когда мы на все значимые даты ставили на улицах выставку «Герои русско-украинской войны», власти воротили нос, а обычные одесситы подходили и спрашивали: «А у вас есть документы, что это война?». То есть ватное сопротивление очень большое…

Мэр и чиновники должны молиться на наших героев, а они запускают вот такие «голосования» и усугубляют скандалы и потасовки в обществе со сносом ватных памятников и табличек. Одессу расшатывают. Это нужно Путину. Одесские власти это поддерживают. Это наше последнее море, украинцы, включайтесь!» (мамо, а дэ морэ?)».

К коллеге по палате присоединилась и понаехавшая Зоя Казанжи, которая первая, еще в 2014-м, привела завезенных из Львова нацистов громить мемориал заживо сожженным на Куликовом поле одесситам.

«Наши герои точно не погибали за то, чтобы одесситы носили своих сраных бабелей с катаевыми и рассказывали о «великой русской культуре, на которой они выросли». И которая в итоге воспитала нынешних убийц из соседней страны. Делайте со своей «русской культурой», что вы хотите. Хоть мавзолеи дома обустраивайте. А в публичном пространстве им не должно быть места. И не будет! В последнее время активно транслируют видео с одесскими женщинами и мужчинами постарше, которые открытым текстом утверждают, что «Путин — красавец», что «Украина — искусственное государство», что «в Одессе всегда говорили на русском» [видимо, нацистка имеет в виду обычные репортерские опросы на улицах Одессы]. Очень стараются, чтобы у всех создалось впечатление, что в Одессе живут откровенные дегенераты», — возмущается Казанжи, прозванная в народе Казан лжи.

А кастрюлеголовых подписчиков она учит, как правильно парировать «ватным дегенератам»:

«Главное в нашей концепции — Одессу основали украинцы. Одесса — центр украинской цивилизации и украинского национального движения».

Ну, Ганул так тоже считал…