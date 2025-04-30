Нацист Корчинский: В Киеве должны стоять памятники бандеровцам и «доблестным» немцам

Вадим Москаленко.  
30.04.2025 20:40
  (Мск) , Киев
Просмотров: 312
 
Вооруженные силы, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Украина, экстремизм


Нужно снести на Украине все оставшиеся советские памятники Великой Отечественной войне, а в Киеве установить памятный знак гитлеровским сапёрам «за их героизм в 1941-1942 гг.».

Об этом в своём видеоблоге заявил объявленный Россией в розыск украинский нацист Дмитрий Корчинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Нужно снести на Украине все оставшиеся советские памятники Великой Отечественной войне, а в Киеве...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Я не понимаю, почему артефакты их культа победобесия до сих пор есть в украинских городах и сёлах? Почему у нас все эти обелиски, вечные адские огни, памятники советским насильникам и убийцам? Тогда, во Второй мировой войне воевало много украинцев. Несчастные украинцы, те, которых забрали и бросили в качестве пушечного мяса совки, были жертвами этой войны. А те, кто сознательно пошёл в дивизии или в УПА, те, кто сознательно воевал с другой стороны фронта – это герои», – рассуждал упырь.

«Именно им должны стоять памятники. А также некоторым немцам, которым мы благодарны за то, что, например, не весь Киев разрушен. Например, у нас до сих пор нет в Киеве памятника героическим немецким сапёрам, которые спасали Киев и главные киевские строения от разрушения. Поскольку Киевская опера, Дом учителя и очень много других строений было заминировано советами. И только благодаря доблести немецких сапёров были спасены в 1941-1942 гг.», – передергивал факты укронацист.

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Апрель 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Март    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить