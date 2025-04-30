Нужно снести на Украине все оставшиеся советские памятники Великой Отечественной войне, а в Киеве установить памятный знак гитлеровским сапёрам «за их героизм в 1941-1942 гг.».

Об этом в своём видеоблоге заявил объявленный Россией в розыск украинский нацист Дмитрий Корчинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я не понимаю, почему артефакты их культа победобесия до сих пор есть в украинских городах и сёлах? Почему у нас все эти обелиски, вечные адские огни, памятники советским насильникам и убийцам? Тогда, во Второй мировой войне воевало много украинцев. Несчастные украинцы, те, которых забрали и бросили в качестве пушечного мяса совки, были жертвами этой войны. А те, кто сознательно пошёл в дивизии или в УПА, те, кто сознательно воевал с другой стороны фронта – это герои», – рассуждал упырь.