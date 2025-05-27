Начался сценарий экономического удушения России на Балтике и в Черном море

Катя Добрина.  
27.05.2025 23:32
  (Мск) , Севастополь
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Дзен, Прибалтика, Россия, Транспорт


Европа определила Прибалтику как отправную точку большого военного конфликта с Россией. Такое мнение в эфире «Первого севастопольского» высказал помогающий бойцам СВО волонтёр Алексей Живов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Европа определила Прибалтику как отправную точку большого военного конфликта с Россией. Такое мнение в...

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«Прибалтика по сути является закопёрщиком большого конфликта с Европой. И я много раз говорил, что война России с Прибалтикой была вмонтирована в метаобразы американской западной культуры – в фильмы, компьютерные игры, – уже лет как 7-10 назад. То есть войну с Прибалтикой они качали в ментальном плане для европейского западного потребителя года с 2015-го. Значит эту войну они видят, как неизбежную, раз готовят к ней целое поколение», – подчеркнул Живов.

Сейчас прибалтийские лимитрофы занимаются попытками блокировать российский сырьевой и прочий промышленный экспорт, а это 35-40% от всего объема.

«У нас две точки, как во времена Екатерины II –  Чёрное море, крупнейший экспортный канал через Новороссийск, где экспорт под постоянной угрозой, и Балтийское море. Суммарно эти два канала дают 60-65% экспорта. Поэтому планы не только военные – совершенно точно планы по нашему экономическому удушению, которое они уже последовательно в Прибалтике реализуют. Поэтому надо будет обладать очень тонким политическим чутьём, чтобы вовремя разобраться с Прибалтикой, не сделав фальстарт. Поскольку нас двигают к тому, чтобы войну с ними начали мы, и Прибалтика будет точкой бифуркации», – заключил Живов.

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