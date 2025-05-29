Началась война за мир, боевые действия ужесточатся – Стариков
Усиление боевых действий между Россией и Украиной связано с тем, что в преддверии переговоров каждая из сторон пытается добиться лучших для себя позиций. Сейчас происходит финальная стадия конфликта, в которой нет хорошего исхода ни для одной из сторон.
Об этом в эфире своего видеоблога заявил военный эксперт, полковник СБУ в отставке Олег Стариков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Для улучшения своего положения Украина и РФ на заключительном этапе усилили интенсивность боевых действий перед началом второго раунда переговоров. Другими словами, как это не покажется кому-то странным, сейчас начался этап в войне не за победу, а за выиграть мир. Российская Федерация в войне не победила, так как задачи, которые ставили сначала, не выполнены. Украина не проиграла, а выиграла в сохранении суверенитет и государства. При этом привлекла в качестве инверсора США. Как говорили раньше, сейчас начнется такая борьба за мир, что камня на камне не останется», – сказал эксперт.
Он считает, что вероятность длительной эскалации невысокая.
«Первое полугодие 25 года, если переговоры не начнутся, то боевые действия усилятся. По итогу, в связи с тем, что ни одна из сторон в военном отношении победить другую не может, то через несколько месяцев все возвратится в исходную точку, но уже с другими, худшими условиями для сторон. Если переговоры начнутся, то они будут тяжелые и болезненные. Без компромиссов уже не обойтись. Одним словом, позиционный тупик», – заявил Стариков.
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