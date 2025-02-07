Наболтал лишнего, но запустил важную дискуссию – Макрона нарекли полезным идиотом

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Президент Франции Макрон нехорошо поступил год назад, заговорив без согласования с союзниками о вводе вооружённого контингента на Украину, однако это положило начало дебатам вокруг данного вопроса.

Об этом на канале «phoenix» заявила немецкий политолог, вице-президент Германского фонда Маршалла в Берлине Клаудиа Майор, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я бы не стала это привязывать к ЕС, но сказала бы, что когда дело доходит до европейской обороны, мы должны думать о Европе в целом, мы должны принять на борт британцев и норвежцев, которые не являются членами ЕС. Мы должны уметь мыслить вне этих институтов – они чрезвычайно полезны, но мы должны думать о Европе шире в этом отношении. Да, это правда, Макрон сделал очень много громких предложений, но они были дальновидными, это положило начало дебатам, предложив в феврале прошлого года, что нужно поговорить о сухопутных войсках. По крайней мере, он продемонстрировал, что думает стратегически наперёд, как в конечном итоге решить этот вопрос», – вещала Майор.