Наболтал лишнего, но запустил важную дискуссию – Макрона нарекли полезным идиотом

Максим Столяров.  
07.02.2025 18:59
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина, Франция


Президент Франции Макрон нехорошо поступил год назад, заговорив без согласования с союзниками о вводе вооружённого контингента на Украину, однако это положило начало дебатам вокруг данного вопроса.

Об этом на канале «phoenix» заявила немецкий политолог, вице-президент Германского фонда Маршалла в Берлине Клаудиа Майор, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Президент Франции Макрон нехорошо поступил год назад, заговорив без согласования с союзниками о вводе...

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«Я бы не стала это привязывать к ЕС, но сказала бы, что когда дело доходит до европейской обороны, мы должны думать о Европе в целом, мы должны принять на борт британцев и норвежцев, которые не являются членами ЕС.

Мы должны уметь мыслить вне этих институтов – они чрезвычайно полезны, но мы должны думать о Европе шире в этом отношении.

Да, это правда, Макрон сделал очень много громких предложений, но они были дальновидными, это положило начало дебатам, предложив в феврале прошлого года, что нужно поговорить о сухопутных войсках. По крайней мере, он продемонстрировал, что думает стратегически наперёд, как в конечном итоге решить этот вопрос», – вещала Майор.

«Да, это произошло очень рано, это не было согласовано, это тоже было нехорошо. Но, по крайней мере, идея была такая, которая говорит о долгосрочной перспективе, и я не слышала такого от других столиц», – добавила политолог.

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