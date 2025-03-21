На Западе заметили потерю интереса США к деятельности контролеров за санкциями против России

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Bloomberg утверждает, что США сокращают участие в совместных группах по контролю за санкциями против России

Европейские чиновники утверждают, что новая американская администрация практически не участвует в работе нескольких групп, созданных союзниками для пресечения попыток обойти антироссийские санкции, пишет агентство со ссылкой на неназванных официальных лиц.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Реклама

В частности, по их словам, США в основном не реагируют на действия одной из групп, сосредоточенной на том, чтобы помешать русским получать детали и оборудование, используемые для производства оружия.

Кроме того, американцы не проявляют активности в группе, которая следит за обеспечением соблюдения установленных G7 предельных цен на российскую нефть, добавили они.

По словам европейских чиновников, они не знают, связано ли это с решением США о сокращении участия в рабочих группах или им просто не хватает для этого сотрудников.

Как отмечают собеседники агентства, на некоторых совещаниях от США присутствовали низкоранговые должностные лица, у которых было мало полномочий для принятия решений.

Собеседники агентства говорят, что им неясно, приняли ли США решение сократить свое участие или им просто не хватает ключевых сотрудников.

Более того, не ясно предпринимают ли США какие-то меры для борьбы с обходом существующих ограничений. В то же время администрация Трампа усилила санкции против Ирана и китайских нефтеперерабатывающих заводов, которые обвиняют в поставках иранской нефти.

При этом, если верить самим американским официалам, санкции останутся в силе, пока продолжается конфликт, и на данном этапе Вашингтон не стремится ослабить какие-либо меры. Некоторое смягчение ограничений, вероятно, станет частью любой сделки, добавили собеседники.

Отмечается, что Минфин США отказался от комментариев Bloomberg.