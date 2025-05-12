На Украине стартовала большая американская ревизия

Сергей Вредников.  
12.05.2025 23:33
  (Мск) , Донецк
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Вооруженные силы, Дзен, Коррупция, Криминал, Общество, Политика, Россия, Украина


Украинская армия может стать эффективнее, потому что там началась ревизия коррупционеров.

Об этом в интервью публицисту Павлу Иванову заявила недавно вернувшаяся из волонтёрской поездки правозащитница Татьяна Монтян, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинская армия может стать эффективнее, потому что там началась ревизия коррупционеров. Об этом в...

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«В Салорейхе сейчас, судя по всему, ВПК через своих агентов начинает щемить тех, кто тырит непосредственно американскую помощь. Там сейчас идут аресты, задержания.

В Салорейхе идёт накат на оголтелое варьё, которое, как наши Тимуры Ивановы изумительные, тоже просто набивают карманы, им плевать, что там будет на фронте. Они уверены, что они успеют свалить», – сказала Монтян.

«Это происходит, потому что начинается ревизия того, что стырили, и тоже начинают возмущаться [в США], что, типа, ребята, не слишком ли много вы тырите?

То есть там, в принципе, не против заплатить всей этой публике, чтобы там эта публика нажилась, но они требуют, чтобы был выхлоп, чтобы был результат. А эти, судя по всему, начали тырить больше, чем следует. И их решили поставить на место.

Ну так в любой войне есть те, кто хочет реально победить, и те, кто хочет под сурдинку награбить. Так вот… тех, кто там хочет награбить, начали щемить. Внезапно. Я так думаю, что проводили ревизию, выясняли, кого защемить и за что. И вот теперь уже пошла волна именно непосредственных наездов на эту публику», – добавила она.

Монтян подчеркнула, что не стоит недооценивать врага и надеяться на быструю победу, или тем более скорый мир.

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