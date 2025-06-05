На Украине нашли виновного в том, что Россия догнала Киев по производству БПЛА

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Politico пишет, что Россия догоняет, а по ряду направлений уже даже перегнала Украину в производстве беспилотников. Произошло это, по версии издания, благодаря большим финансовым ресурсам, производственным линиям, расположенным вдали от линии фронта, и помощи Китая.

«Китайские производители поставляют им оборудование, электронику, навигационные, оптические и телеметрические системы, двигатели, микросхемы, процессорные модули, антенные системы, платы управления, навигационные системы. Они используют так называемые подставные компании, меняют названия, делают все, чтобы избежать экспортного контроля и санкций за свою деятельность. Однако официально Китай придерживается всех правил. Но только официально», — пожаловался изданию представитель Службы внешней разведки Украины Олег Александров.

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При этом, в публикации отмечается, что Пекин неоднократно отрицал поставки беспилотников или компонентов оружия в Россию, называя протесты Украины «безосновательными обвинениями и политическими манипуляциями».

Однако, уже упомянутый украинский разведчик Александров утверждает, что Россия критически зависит от поставок китайских запчастей как для тактических, так и для дальних беспилотных летательных аппаратов.

«Это позволяет России сократить отставание от Украины в области технологий и производства беспилотных летательных аппаратов, что ранее помогало Киеву продолжать борьбу в периоды, когда он страдал от нехватки боеприпасов и задержек с поставками оружия от союзников», – констатирует издание.

Павел Палица, бывший высокопоставленный военный командир, а ныне заместитель главы Офиса Владимира Зеленского, заявил изданию, что в этом году 80% ущерба российской технике и личному составу было нанесено с помощью дронов.

По оценкам запанных спецслужб, в первые годы конфликта, Украина, при помощи стран НАТО сумела занять лидирующие позиции в войне дронов произведя до 1 миллиона тактических дронов в 2024 году и поставив цель произвести 2,5 миллиона тактических и 30 000 ударных дронов дальнего действия в 2025 году. Но сейчас Россия быстрыми темпами догоняет Киев.

В статье приводятся такие цифры. Российские производители беспилотников сумели увеличить производство БПЛА дальнего действия с 15 000 в 2024 году до более 30 000 в этом году. Также российские заводы выпускают до 2 миллионов небольших тактических беспилотников.

Киев также жалуется, что его доступ к новым дронам был ограничен Китаем, в то время как Пекин не ввел таких же ограничений для России.