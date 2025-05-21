На одном уровне с Гаити. У Трампа демонстрируют реальное место Украины в планах США

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The Washington Post пишкт, что администрация Дональда Трампа планирует использовать $250 млн внешней помощи США для депортации украинских беженцев.

Согласно внутренним документам, с которыми ознакомилась The Washington Post, команда Дональда Трампа разрабатывает план добровольной репатриации сотен тысяч мигрантов из зон конфликтов — в том числе более 200 тысяч украинцев и 500 тысяч гаитян — за счёт бюджета внешней помощи.

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Эти средства традиционно направляются на гуманитарные программы и переселение беженцев, но теперь предлагается использовать их для «самодепортации» из США.

В публикации отмечается, что эта идея вызвала резкую критику бывших дипломатов и правозащитников, поскольку затрагивает людей, покинувших опасные регионы, в которые не рекомендует возвращаться ни Госдепартамент, ни ООН.

Этот проект, как отмечает издание, готовился до того, как Министерство внутренней безопасности США (DHS) 5 мая объявило о новой инициативе: тем, кто добровольно соглашается вернуться в страну происхождения, будет выплачиваться по $1000 из федерального бюджета.

«Однако то, что предлагает команда Трампа, выходит за рамки обычных программ добровольной репатриации. В проекте речь идёт о людях, покинувших зоны активных военных действий и гуманитарных катастроф, и при этом обходится стороной участие Международной организации по миграции (МОМ) — агентства при ООН, которое традиционно занимается возвратом мигрантов домой», – говорится в публикации.

Кроме украинцев и гаитян, в документах упоминаются также мигранты из Афганистана, Палестины, Ливии, Судана, Сирии и Йемена. Как подчёркивается в материалах, полученных The Washington Post, ООН не поддерживает возвращение людей в эти страны ввиду угрозы для их жизни. Представители самой МОМ не ответили на запрос издания.

Официально документы помечены как предварительные, а пресс-секретарь DHS назвала их «устаревшими». Тем не менее, как выяснила The Washington Post, на прошлой неделе было подписано соглашение между Госдепартаментом и Министерством внутренней безопасности, в котором речь идёт о схожем механизме финансирования репатриации именно из средств, предназначенных на внешнюю помощь. При этом, в финальной версии соглашения конкретные национальности не указаны.

По мнению бывших чиновников администрации США, такие действия можно расценивать как нарушение базовых гуманитарных принципов и искажение сути внешней помощи США, которая всегда служила поддержке беженцев, а не финансированию их возвращения в опасные зоны.

Один из собеседников издания заявил: «Это бесчеловечно — отправлять людей обратно в страны, где их могут убить».

Ситуация на Украине остаётся критической — война продолжается, несмотря на попытки администрации Трампа добиться прекращения огня. Гаити охвачено волной насилия со стороны преступных группировок и страдает от последствий десятилетий политического коллапса.

Госдепартамент США официально предостерегает от любых поездок в эти страны, а нормы международного права запрещают возвращение беженцев, если на родине их жизни угрожает опасность.

Администрация Байдена предоставила украинцам и гаитянам временный защитный статус (Temporary Protected Status, TPS), позволяющий легально оставаться в США до нормализации ситуации в странах происхождения.

Согласно документам, на которые ссылается The Washington Post, под репатриацию по новому плану могут попасть свыше 200 000 украинцев и более 500 000 гаитян. TPS для украинцев был введён в 2022 году после начала войны, а для Гаити — ещё в 2010 году после разрушительного землетрясения и с тех пор неоднократно продлевался.

По проекту, финансирование репатриации будет идти через Бюро по вопросам народонаселения, беженцев и миграции Госдепа (PRM), которому Конгресс ежегодно выделяет средства на чартерные рейсы или покупку билетов для возвращения мигрантов.

Однако, как подчёркивает The Washington Post, традиционно PRM использовало эти средства на приём и расселение беженцев в США — а не на их выдворение. При Трампе, напротив, почти все программы расселения были свёрнуты, за исключением одной — приёма примерно 50 белых южноафриканцев, которых экс-президент назвал жертвами расовой дискриминации.