«На игры в миротворцев не отвлекаемся»: в Госдуме ответили Трампу и Зеленскому

Олег Кравцов.  
12.03.2025 13:38
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Политика, Россия, США, Сюжет дня, Украина


Нынешний президент США проводит операцию по спасению главы киевского режима Владимира Зеленского.

Об этом в с воем официальном тг-канале написал руководитель фракции «Справедливая Россия -Патриоты за правду» в Госдуме РФ Сергей Миронов, давая оценку предложению Вашингтона и Киева заключить 30-дневное перемирие с Россией.

Нынешний президент США проводит операцию по спасению главы киевского режима Владимира Зеленского. Об этом...

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«Быстрый мир Трампа на деле оборачивается показухой и операцией по спасению режима Зеленского. Ради чего? Ради спасения имиджа самого Трампа, антироссийского плацдарма на Украине, а также американского ВПК, которому всегда нужны миллиардные заказы. Трамп идет по стопам своего предшественника. Просто теперь расценки за помощь Киеву будут рыночными, а платить будут европейцы и поколения украинцев. Вот и все отличия от Байдена», – пишет Миронов.

По его словам, в последние недели наблюдалась «банальная двухходовка под названием «Изгнание и возвращение блудного сына», то есть Зеленского».

«В итоге лицедей публично переобулся и согласился на перемирие, которое полностью отвечает его шкурным интересам. Разумеется, к прочному миру этот спектакль никакого отношения не имеет. Зато теперь у Трампа есть отличный повод объявить Америку миротворцем всея Земли и посредником, а не участником конфликта, коим она на самом деле является.

Позицию России повторять не вижу смысла – ее ясно выразил наш президент. Для нас этот спектакль Трампа ничего не меняет. Мы освобождаем свою землю, и нам отвлекаться на игры в миротворцев некогда и незачем», – резюмировал политик.

Ранее президент РФ заявлял, что Москва согласится на прекращение огня после вывода ВСУ из ЛДНР, Запорожской и Херсонской областей, которые стали российскими.

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