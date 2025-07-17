Мы уязвимы, Россия и Китай могут уничтожить наши спутники – экс-главком Космических сил США

США сегодня очень уязвимы в космосе, где Россия и Китай могут уничтожить любой американский спутник.

Об этом в ходе Аспенского форума по безопасности заявила бывший начальник штаба Космических сил США Нина Арманьо, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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