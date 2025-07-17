Мы уязвимы, Россия и Китай могут уничтожить наши спутники – экс-главком Космических сил США

Анатолий Лапин.  
17.07.2025 15:54
  (Мск) , Киев
Просмотров: 344
 
Вооруженные силы, Дзен, Китай, Россия


США сегодня очень уязвимы в космосе, где Россия и Китай могут уничтожить любой американский спутник.

Об этом в ходе Аспенского форума по безопасности заявила бывший начальник штаба Космических сил США Нина Арманьо, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

США сегодня очень уязвимы в космосе, где Россия и Китай могут уничтожить любой американский...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Наши спутники уязвимы, потому что, когда их только разрабатывали и строили, никто не думал, что в космосе есть какая-то угроза. Но у нас больше нет такой роскоши, потому что Россия и Китай создали оружие и разместили его в космосе еще в 2007 году, когда Китай запустил противоспутниковую ракету.

Это демонстрация их способности уничтожить не только американский спутник, но и любой другой, до которого они смогут дотянуться. И это было на низкой околоземной орбите. Сегодня они могут достичь геосинхронной орбиты Земли, которая находится в 23 тысячах км над поверхностью Земли.

Это касается только России, у Китая есть наземные противоспутниковые ракеты. В космосе они могут атаковать наши спутники. И они уже это делали, особенно Россия. Есть способы атаковать наши наземные станции управления. Я имею в виду, что это будет просто кинетическая атака. Мы уязвимы для кибер-атак в космосе.

Конечно, все связано со спутником, связь с наземным сегментом, а затем связь с пользовательским оборудованием. Для этой аудитории пользовательским оборудованием является ваш «Айфон». Все эти соединения уязвимы», – тревожилась Арманьо.

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Июль 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июнь    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить