Мы уязвимы, Россия и Китай могут уничтожить наши спутники – экс-главком Космических сил США
США сегодня очень уязвимы в космосе, где Россия и Китай могут уничтожить любой американский спутник.
Об этом в ходе Аспенского форума по безопасности заявила бывший начальник штаба Космических сил США Нина Арманьо, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Наши спутники уязвимы, потому что, когда их только разрабатывали и строили, никто не думал, что в космосе есть какая-то угроза. Но у нас больше нет такой роскоши, потому что Россия и Китай создали оружие и разместили его в космосе еще в 2007 году, когда Китай запустил противоспутниковую ракету.
Это демонстрация их способности уничтожить не только американский спутник, но и любой другой, до которого они смогут дотянуться. И это было на низкой околоземной орбите. Сегодня они могут достичь геосинхронной орбиты Земли, которая находится в 23 тысячах км над поверхностью Земли.
Это касается только России, у Китая есть наземные противоспутниковые ракеты. В космосе они могут атаковать наши спутники. И они уже это делали, особенно Россия. Есть способы атаковать наши наземные станции управления. Я имею в виду, что это будет просто кинетическая атака. Мы уязвимы для кибер-атак в космосе.
Конечно, все связано со спутником, связь с наземным сегментом, а затем связь с пользовательским оборудованием. Для этой аудитории пользовательским оборудованием является ваш «Айфон». Все эти соединения уязвимы», – тревожилась Арманьо.
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