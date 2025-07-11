«Мы отстаём от русских во всём» – украинский военный эксперт

Вадим Москаленко.  
11.07.2025 19:59
  (Мск) , Киев
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Tехнологии, Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Украина отстаёт от России как в организации управления войсками, так и во внедрении технических новинок.

Об этом на канале «Украинская правда» заявил украинский военный эксперт Тарас Чмут, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина отстаёт от России как в организации управления войсками, так и во внедрении технических...

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«Русские быстрее обучаются на поле боя, чем мы. Они быстрее трансформируют свою систему управления армией и изучают уроки поля боя из временной войны.

Например, они масштабируют свои бригады до дивизий, укрупняя органы военного управления, ища оптимальные организационно-штатные структуры. Простым языком, из бригады в 3-5 тысяч человек формируется дивизия в 10-15 тысяч человек.

А мы пошли, по моему мнению, по ложному пути формирования корпусов на базе бригад, где бригада в 5 тысяч должна масштабироваться (за счет каких-то других бригад) – до 30-40 тысяч человек… Их подход более рационален, более логичен, и мы просто, если смотрим на их архитектуру управления, он эффективен, к сожалению», – сказал Чмут.

«Следующее – масштабирование технологий и тех решений, которые появляются. Например, FPV как явление активное изобрели мы, но страдаем теперь от этого мы. И россияне быстрее дошли до оптоволокна, которое сейчас является таким довольно сильным вызовом с точки зрения логистики обеспечения поля боя, которому нет простого противодействия.

И при этом те средства, которые можно использовать, полуавтоматические гладкоствольные ружья, или сетки, или какие-то другие технические способы, они работают, но речь идет скорее о таких хаотичных, несистемных историях, чем о стратегии, которая решает проблему. И мы отстаем здесь от них», – подытожил он.

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