Стратегической целью украинского государство остаётся уничтожение и раскол России.

Об этом в эфире «LIGAnet» заявил новый глава Украинского института национальной памяти, бывший «азовец» Александр Алферов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы прекрасно понимаем, что после того, как мы одержим победу, мы будем вынуждены общаться с теми, кто проиграет – Российской Федерацией. Для нас лучший вариант – это когда мы будем общаться с разными государствами, которые появятся на руинах России», – сказал Алферов.

«Несмотря на остановки огня или какие-то ещё операции, которые будут возникать на фоне этого, мы должны понимать, что никогда не сможем спокойно жить в этом государстве, пока к востоку от нас будет Российская Федерация, или как бы она ни назвалась.

Потому что у неё были разные названия: РСФСР, Российская империя, Московское царство. Неважно, это та же страна с той же политикой. Поэтому для Украины жизненно необходимо, чтобы это государство, этот монстр распался. Это одна из стратегических целей нашего государства. Да, мы их меньше в двадцать с лишним раз. Но мы крепче», – бредил укро-нацист.