«Мы на пути уничтожения режима Зеленского» – американский полковник
Чем дольше Украина будет тянуть с прекращением войны, тем хуже будут для неё условия мира.
Об этом на канале «Deep Dive» заявил полковник американской армии в отставке, планировщик ряда военных кампаний ВС США Дуглас Макгрегор, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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Офицер считает, что Украина будет терять больше территорий и людей в случае продолжения войны, отмечая при этом, что не понимает, зачем русским вести переговоры с Киевом.
«У меня есть серьезные сомнения на этот счет в отношении Зеленского. Это режим, который невозможно реформировать, его нельзя изменить. Значит, его нужно уничтожить. Я думаю, что мы сейчас на этом пути. И мне странно, что кто-то, особенно президент Трамп, думает, что он, находясь в Вашингтоне за тысячи километров, может военным, экономическим или политическим путем навязать решения русским. Это бессмысленно. Это невозможно», – сказал Макгрегор.
Он напомнил, что однажды Запад отказался от Восточной Европы, и пришло время сделать это снова.
«Знаете, это напоминает мне конец Второй мировой войны. Было много людей, которые были крайне недовольны захватом Сталиным Восточной Европы. Но в частном порядке Рузвельт признал, что мы ни черта не могли с этим поделать. Там было 15 миллионов советских солдат, и мы были не в состоянии развязать новую войну.
Так что я думаю, что мы находимся в положении, которое не слишком отличается от того, что было раньше, за исключением того, что на данный момент нашим врагом является не Сталин. Россия не коммунистическое государство. Россия ни в коем случае не является нашим заклятым врагом.
Она может быть очень полезно для нас на Ближнем Востоке, в Азии и в других местах, где у нас есть другие интересы. У нас есть дурная привычка быть близорукими», – подытожил Макгрегор.
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