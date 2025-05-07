«Мы на пути уничтожения режима Зеленского» – американский полковник 

Чем дольше Украина будет тянуть с прекращением войны, тем хуже будут для неё условия мира.

Об этом на канале «Deep Dive» заявил полковник американской армии в отставке, планировщик ряда военных кампаний ВС США Дуглас Макгрегор, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Офицер считает, что Украина будет терять больше территорий и людей в случае продолжения войны, отмечая при этом, что не понимает, зачем русским вести переговоры с Киевом.

«У меня есть серьезные сомнения на этот счет в отношении Зеленского. Это режим, который невозможно реформировать, его нельзя изменить. Значит, его нужно уничтожить. Я думаю, что мы сейчас на этом пути. И мне странно, что кто-то, особенно президент Трамп, думает, что он, находясь в Вашингтоне за тысячи километров, может военным, экономическим или политическим путем навязать решения русским. Это бессмысленно. Это невозможно», – сказал Макгрегор.

Он напомнил, что однажды Запад отказался от Восточной Европы, и пришло время сделать это снова.