Мы можем победить Россию только космическими технологиями, но уже опаздываем – американка-стратег

США отстали от России и Китая в областях высоких военных технологий, увлекшись войнами в Ираке и Афганистане.

Об этом исполнительный вице-президент по стратегии и политике Национальной оборонно-промышленной ассоциации Джен Стюарт заявила в Центре стратегических и международных исследований (CSIS), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Если посмотреть, чего нет в арсенале России в контексте Украины, и что говорят главнокомандующие в Индо-Тихоокеанском регионе, то становится понятным, что нам нужно работать над некоторыми стратегическими активами, которые будут частью этого разговора. Это те стратегические активы, по которым мы отстаем от графика. Они были упущены из-за отложенных бюджетных решений во время войн в Ираке и Афганистане. И это те области, по которым, если вы не укладываетесь в сроки, никакие крики не помогут их изменить. Нам нужно обратить на это внимание, и я очень обеспокоена тем, что мы откладываем эти разговоры», – сказала Стюарт.

Между тем, по ее мнению, только высокие технологии могут дать США возможность победить Россию и Китай.