«Мы как тонущий Титаник» – в США ожидают краха всей западной системы

Максим Столяров.  
29.07.2025 17:21
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, Запад, Кризис, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Отвергнув предложение Владимира Путина в декабре 2021 года о восстановлении международной системы безопасности, Запад фактически подписал себе смертный приговор.

Об этом в интервью ютуб-каналу Dialogue Works заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Отвергнув предложение Владимира Путина в декабре 2021 года о восстановлении международной системы безопасности, Запад...

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«Лучшая аналогия к происходящему, которую я могу придумать – это сцена из фильма «Титаник», когда всех пассажиров сбрасывают в ледяную воду и они барахтаются, пытаясь не утонуть. Это сейчас Соединенные Штаты, потому что они намеренно думают, как нам дестабилизировать ситуацию и создать проблемы для России и Китая.

Но они не осознают, что с начала Специальной военной операции все стало по-настоящему. Я думаю, что в декабре 2021 года это была хорошая цель, которую можно было достичь в какой-то момент в будущем. Но на самом деле это был просто набросок скелета.

Но начало Специальной военной операции, тот факт, что Соединенные Штаты полностью отвергли попытки России заключить всеобъемлющее соглашение о безопасности, которое заставило бы НАТО отступить, санкции, введенные как против России, так и против Китая, сблизили эти две страны. Я думаю, они сказали: наконец-то нам придется держаться вместе, иначе мы будем висеть по отдельности», – сказал Джонсон.

«Некоторые западные аналитики все еще верят, что Китай в какой-то момент захватит Восточную Россию. Отношения между Россией и Китаем более глубокие, чем они думают.

И теперь мы видим реальные изменения в банковском секторе, в сфере торговли и в системе межбанковских платежей, которая работает за считанные секунды по сравнению с системой SWIFT, которая обрабатывает транзакции за 2-3 дня. Запад игнорирует это, делая вид, что этого не существует.

Вот почему в какой-то момент Запад рухнет сам по себе, потому что он не может поддерживать это мошенничество», – добавил американский аналитик.

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