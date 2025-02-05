«Мы должны быть там!» – Британия рвется на переговоры России и США
Великобритания должна принять участие в переговорах Москвы и Вашингтона, потому что она сыграла «ведущую роль» в поддержке Украины.
Об этом бывший посол Великобритании в Москве Тони Брентон заявил в ходе дискуссии в американском Институте ответственного государственного управления Куинси, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Сейчас ключевой вопрос, который стоит перед нами, заключается в том, что Трамп явно хочет умыть руки в отношении Украины. Он не хочет, чтобы она оказалась в беде, но хочет, чтобы проблему решали только европейцы.
Мы в Британии чувствуем, что если мы не сможет как-то прореагировать на это, то переговоры между США и Россией будут проходить без нашего участия, что может привести к нежелательным для нас последствиям.
Во-вторых, Трамп полностью нас отвергнет, его внимание к НАТО может значительно ослабнуть. Поэтому позиция правительства Британии: мы должны быть там и делать все возможное, пока мы движемся к прекращению огня!», – сказал Брентон.
При этом он отметил, что Лондон делает заявления о готовности ввести силы сдерживания несерьезно, потому что уверен: русские все равно наложат вето.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: