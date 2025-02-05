«Мы должны быть там!» – Британия рвется на переговоры России и США

Елена Острякова.  
05.02.2025 18:24
  (Мск) , Москва
Просмотров: 552
 
Великобритания, Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Политические диверсии, Провокации, Пропаганда, Россия, Русофобия, Украина


Великобритания должна принять участие в переговорах Москвы и Вашингтона, потому что она сыграла «ведущую роль» в поддержке Украины.

Об этом бывший посол Великобритании в Москве Тони Брентон заявил в ходе дискуссии в американском Институте ответственного государственного управления Куинси, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Великобритания должна принять участие в переговорах Москвы и Вашингтона, потому что она сыграла «ведущую...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Реклама

«Сейчас ключевой вопрос, который стоит перед нами, заключается в том, что Трамп явно хочет умыть руки в отношении Украины. Он не хочет, чтобы она оказалась в беде, но хочет, чтобы проблему решали только европейцы.
Мы в Британии чувствуем, что если мы не сможет как-то прореагировать на это, то переговоры между США и Россией будут проходить без нашего участия, что может привести к нежелательным для нас последствиям.

Во-вторых, Трамп полностью нас отвергнет, его внимание к НАТО может значительно ослабнуть. Поэтому позиция правительства Британии: мы должны быть там и делать все возможное, пока мы движемся к прекращению огня!», – сказал Брентон.

При этом он отметил, что Лондон делает заявления о готовности ввести силы сдерживания несерьезно, потому что уверен: русские все равно наложат вето.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Февраль 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Январь    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    2425262728  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить