МВФ назвал свою дату окончания войны на Украине и дал прогноз по ее экономике

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

В Международном валютном фонде (МВФ) сделали свой прогноз относительно сроков окончания украинского конфликта. Как следует из размещенного на официальном сайте организации обновленного прогноза Фонда, базовый сценарий по завершению интенсивных боевых действий в Украине остаются без изменений со второй половины 2024 года, когда вероятным периодом финализации был указан четвертый квартал 2025 года.

«Хотя риски остаются исключительно высокими, базовый сценарий по-прежнему предполагает, что война завершится в последние месяцы этого года», — говорится в документе.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Реклама

Ранее в западных и российских СМИ гуляла якобы желательная для США дата прекращения огня – до 30 апреля текущего года. А британское издание The Telegraph сообщало, что перемирие может наступить до Пасхи.

Эксперты всех лагерей сходятся на том, что Киев и Москва стремятся получить как можно больше «козырей» в ожидании близкого приостановления войны. Отсбда усилившиеся обстрелы и попытки ведения боевых действий в приграничных областях друг друга. Украина отчаянно цепляется за оставшийся плацдарм на Курщине и пытается наступать на Белгородчине, а россияне пытаются наступать в Сумской области.

В то же время аналитики МВФ ухудшили прогноз роста экономики Украины на 0,5% на весь текущий год, а на 2026 год эксперты снизили прогнозируемый уровень роста экономики на 0,8%. Кроме того, специалисты Фонда прогнозируют темпы экономического роста Украины на уровне 2-3%.

Причинами такого низкого целевого показателя роста экономики является снижение экспорта стали и увеличение импорта угля из-за закрытия шахты в Покровске, расположенной неподалеку от зоны боевых действий.

Еще одним фактором снижения прогноза темпов экономического роста является усиление импорта газа из-за роста количества российских атак на объект газовой и газотранспортной структуры Украины.

Аналитики МВФ считают, что сдвиги в вопросе прекращения войны могут улучшить ситуацию в украинской экономике. В то же время из-за того, что сейчас переговоры происходят на начальной стадии, то специалисты предусматривают «возможные изменения в международной финансовой поддержке и поддержке безопасности Украины».