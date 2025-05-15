России не нужен контроль над всей Украиной. Ее задача – свержение киевского режима.

Об этом в эфире видеоблога «Frеquence Populaire Media» заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Переговоры мы можем вести, когда есть явная победа, явная, что-то, что позволит потом сказать, что вот уже три года мы проводили военную спецоперацию и мы ее выиграли. На данный момент это не так, так что договариваться можно, очень хорошо договариваться, но украинцы никогда не смирятся с потерей регионов, ни из Одессы, ни из Киева, ни из других.

Так что посмотрим правде в глаза, мы подождем пока этот режим исчезнет и что будет другое украинское правительство. В этот момент Россия уйдет из Украины, и Украина продолжит функционировать как независимое государство», – заявил Толстой.